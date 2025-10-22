"Oposteiro passador"? Darlan assume 'nova posição' na Itália. Veja vídeo!

Darlan, oposto da seleção brasileira, estreou em uma "nova posição" no Campeonato Italiano de Vôlei. O atleta atuou na linha de passe pelo Verona, que venceu o Piacenza, time de Lukas Bergmann, por 3 sets a 1, nesta segunda-feira (20). E teve boa atuação, errando apenas um passe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A mudança de posição foi implementada pelo técnico Fabio Soli que decidiu jogar com dois opostos de origem. Além de Darlan, Keita também jogo passando, fazendo uma linha de quatro na recepção, com Rok Mozic e D'Amico. Foi a forma que o treinador encontrou de não perder o poder de ataque de seus dois opostos.

Desempenho dos brasileiros

Darlan fez 15 pontos, sendo o segundo maior pontuador do Verona, atrás apenas de Keita, com 24. O brasileiro teve um desempenho de 40% de positividade na recepção, cometendo apenas um erro em dez tentativas. Já Lukas Bergmann, do Piacenza, marcou 9 pontos, incluindo dois de bloqueio.

continua após a publicidade

Darlan, do Verona, na partida contra o Piacenza (Foto: Wanderer Serena/ Verona)

➡️Superliga masculina 25/26: a força da América Latina e o toque asiático

➡️Mexicana, hondurenha, búlgara, tcheca… As estrangeiras da Superliga Feminina 25/26

Darlan e Lukas Bergmann estreiam em clubes europeus

Darlan e Lukas Bergmann foram oficialmente anunciados pelos clubes italianos, Verona e Piacenza, respectivamente, no dia 1º de outubro. Ambos os atletas fazem sua estreia no voleibol europeu após a temporada de seleções.

continua após a publicidade

Os dois chegam do Sesi Bauru. Lukas Bergmann passou cinco anos na equipe paulista, enquanto Darlan jogou por seis temporadas. Os dois conquistaram juntos a Superliga 2023/2024, sendo destaques. O oposto foi o MVP e maior pontuador, enquanto o ponteiro foi eleito o melhor de sua posição e também a revelação do campeonato.