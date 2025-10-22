"Oposteiro passador"? Darlan assume 'nova posição' na Itália. Veja vídeo!
Verona, time de Darlan, venceu o Piacenza por 3 a 1
Darlan, oposto da seleção brasileira, estreou em uma "nova posição" no Campeonato Italiano de Vôlei. O atleta atuou na linha de passe pelo Verona, que venceu o Piacenza, time de Lukas Bergmann, por 3 sets a 1, nesta segunda-feira (20). E teve boa atuação, errando apenas um passe.
A mudança de posição foi implementada pelo técnico Fabio Soli que decidiu jogar com dois opostos de origem. Além de Darlan, Keita também jogo passando, fazendo uma linha de quatro na recepção, com Rok Mozic e D'Amico. Foi a forma que o treinador encontrou de não perder o poder de ataque de seus dois opostos.
Desempenho dos brasileiros
Darlan fez 15 pontos, sendo o segundo maior pontuador do Verona, atrás apenas de Keita, com 24. O brasileiro teve um desempenho de 40% de positividade na recepção, cometendo apenas um erro em dez tentativas. Já Lukas Bergmann, do Piacenza, marcou 9 pontos, incluindo dois de bloqueio.
Darlan e Lukas Bergmann estreiam em clubes europeus
Darlan e Lukas Bergmann foram oficialmente anunciados pelos clubes italianos, Verona e Piacenza, respectivamente, no dia 1º de outubro. Ambos os atletas fazem sua estreia no voleibol europeu após a temporada de seleções.
Os dois chegam do Sesi Bauru. Lukas Bergmann passou cinco anos na equipe paulista, enquanto Darlan jogou por seis temporadas. Os dois conquistaram juntos a Superliga 2023/2024, sendo destaques. O oposto foi o MVP e maior pontuador, enquanto o ponteiro foi eleito o melhor de sua posição e também a revelação do campeonato.
