Histórico de lesões e concorrência tiram Alan da Seleção Brasileira de vôlei
Figura carimbada nas últimas convocações, oposto está fora da lista da VNL
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta terça-feira (19), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou a lista dos 30 inscritos por Bernardinho na Liga das Nações (VNL) 2026. Mas não foi o nome de nenhum dos convocados que mais chamou a atenção, e sim uma ausência. Figura carimbada na Seleção Brasileira nos últimos anos, Alan não disputará a competição este ano. Duas questões foram determinantes para isso: a concorrência e o físico.
Relacionadas
➡️ Com Alê, Bernardinho inscreve 30 atletas para a VNL
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Na Superliga Masculina 2025/26, Alan viu dois opostos brilharem: Oppenkoski, do Cruzeiro, e Bryan, do Guarulhos. A atuação de ambos resultou na conquista da vaga na Seleção, disputando posição com ele. Além disso, aos 32 anos, o histórico de lesões também levou à ausência de Alan na lista.
O fator físico é de preocupação da comissão técnica da Seleção, que temia a falta de sequência do oposto. A lesão mais significativa foi em 2022, quando rompeu o tendão de Aquiles da perna direita, passou por cirurgia e desfalcou a amarelinha na Liga das Nações e no Mundial. Às vésperas de Paris 2024, veio a mais recente. Alan machucou a panturrilha esquerda durante treino do Brasil e ficou fora das Olimpíadas.
Alan foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez em 2019, quando Wallace ficou fora da Copa do Mundo. E ele não apenas disputou a competição, como foi eleito MVP. Após isso, se tornou uma das principais figuras da amarelinha. No entanto, com a lesão no Tendão de Aquiles, viu Darlan, seu irmão, ser convocado. Depois, os dois passaram a se alternar como oposto titular. Atualmente, Alan atua pelo Skra Bełchatów, da Polônia.
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Confira a lista completa de Bernardinho para a VNL
LEVANTADORES
- Bieler
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
- Rhendrick Resley
PONTEIROS
- Adriano
- Arthur Bento
- Honorato
- Léo Lukas
- Lucarelli
- Lukas Bergmann
- Maicon
- Paulo
- Robert
OPOSTOS
- Bryan
- Chizoba
- Darlan
- Oppenkoski
- Sabino
- Samuel
CENTRAIS
- Barreto
- Flavio
- Guilherme Voss
- Judson
- Matheus Pinta
- Thiery
LÍBEROS
- Alê Elias
- Filipinho
- Maique
- Pureza
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias