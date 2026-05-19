Nesta terça-feira (19), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou a lista dos 30 inscritos por Bernardinho na Liga das Nações (VNL) 2026. Mas não foi o nome de nenhum dos convocados que mais chamou a atenção, e sim uma ausência. Figura carimbada na Seleção Brasileira nos últimos anos, Alan não disputará a competição este ano. Duas questões foram determinantes para isso: a concorrência e o físico.

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Na Superliga Masculina 2025/26, Alan viu dois opostos brilharem: Oppenkoski, do Cruzeiro, e Bryan, do Guarulhos. A atuação de ambos resultou na conquista da vaga na Seleção, disputando posição com ele. Além disso, aos 32 anos, o histórico de lesões também levou à ausência de Alan na lista.

O fator físico é de preocupação da comissão técnica da Seleção, que temia a falta de sequência do oposto. A lesão mais significativa foi em 2022, quando rompeu o tendão de Aquiles da perna direita, passou por cirurgia e desfalcou a amarelinha na Liga das Nações e no Mundial. Às vésperas de Paris 2024, veio a mais recente. Alan machucou a panturrilha esquerda durante treino do Brasil e ficou fora das Olimpíadas.

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Alan foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez em 2019, quando Wallace ficou fora da Copa do Mundo. E ele não apenas disputou a competição, como foi eleito MVP. Após isso, se tornou uma das principais figuras da amarelinha. No entanto, com a lesão no Tendão de Aquiles, viu Darlan, seu irmão, ser convocado. Depois, os dois passaram a se alternar como oposto titular. Atualmente, Alan atua pelo Skra Bełchatów, da Polônia.

Alan (à esq.) passou por cirurgia após a ruptura do Tendão de Aquiles (Foto: Divulgação / FIVB)

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Confira a lista completa de Bernardinho para a VNL

LEVANTADORES

Bieler

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

Rhendrick Resley

PONTEIROS

Adriano Arthur Bento Douglas Souza Honorato Léo Lukas Lucarelli Lukas Bergmann Maicon Paulo Robert

OPOSTOS

Bryan

Chizoba

Darlan

Oppenkoski

Sabino

Samuel

CENTRAIS

Barreto

Flavio

Guilherme Voss

Judson

Matheus Pinta

Thiery

LÍBEROS