BRASÍLIA - A temporada de clubes terminou com chave de ouro para Koleva, ponteira que faturou o título da Superliga 2025/26 com o Praia Clube. Agora, a jogadora direciona as atenções para a Liga das Nações, pela Bulgária. A equipe já disputou dois jogos na etapa de Brasília, somando uma vitória e uma derrota. Neste sábado, às 11h (de Brasília), mede forças contra a Seleção Brasileira na Arena Nilson Nelson. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Considerada a equipe mais fraca do Grupo 2, na etapa de Brasília da VNL, a Bulgária contou com o apoio dos torcedores nas duas partidas que disputou até aqui na competição. Logo na estreia, quando perdeu para a Itália por 3 sets a 0 (25/22, 25/16 e 27/25), a equipe já conseguiu sentir a energia do público brasileiro.

— Os torcedores brasileiros são os melhores porque eles amam o vôlei e torcem por um time para que ele jogue bem. Mesmo que nós (da Bulgária) não tenhamos tantos fãs brasileiros, eles estavam torcendo para a gente e nos motivando a tentar vencer a Itália, que é um time excepcional. É sempre bom estar no Brasil de novo — disse Koleva.

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A ponteira chegou ao Praia Clube em 2025/26 e, já na sua primeira temporada atuando no voleibol brasileiro, levantou o troféu da Superliga, ao vencer o rival Minas na final por 3 sets a 0. Para a ponteira, o campeonato do clube foi baseado em dar a volta por cima após passar por dificuldades.

— Foi uma temporada maravilhosa, mesmo com os altos e baixos. Durante todo o ano, não vencemos o Minas. Mas, quando se trata de final, todos dão o seu melhor. Nós (Praia Clube) queríamos vencer mais.

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Koleva ataca em Praia Clube x Minas pela Superliga Feminina 25/26 (Foto: Divulgação/Dentil Praia Clube)

Informações de Brasil x Bulgária na VNL 2026

Brasil x Bulgária - Primeira semana da VNL Feminina 2026

📅 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (via YouTube ou Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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