Gabi não participa de treino na véspera de Brasil x Bulgária pela VNL

BRASÍLIA - Os torcedores vivem a expectativa de ver Gabi Guimarães em quadra na Arena Nilson Nelson. No entanto, o técnico José Roberto Guimarães ainda não garantiu quando isso vai acontecer. No treino desta sexta-feira (5), acompanhado pelo Lance!, a ponteira não fez trabalho com bola.

continua após a publicidade

➡️ Nos braços da torcida, Rosamaria entra como ponta em jogo do Brasil na VNL

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A jogadora do Conegliano passou a atividade na arquibancada, ao lado de Julia Bergmann e Ana Cristina. As três jogadoras foram poupadas por controle de carga. Gabi se recupera de uma temporada desgastante por clubes, enquanto Ana ainda sente dores por conta de uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Já Julia jogou o tempo inteiro nos dois jogos disputados pelo Brasil na VNL.

Julia Bergmann, Ana Cristina e Gabi na arquibancada em treino do Brasil para a VNL (Foto: Andressa Simões/ Lance!)

Além delas, Julia Kudiess e Tainara foram os outros nomes que não fizeram atividade com bola nesta sexta (6). No meio do treino, Macris e Nyeme se retiraram da quadra para fazer trabalhos de fisioterapia na arquibancada.

continua após a publicidade

O treinamento, iniciado com o clássico "manchetão" - filmado por Gabi - foi focado no volume de jogo. A jogada que mais recebeu atenção foi a "China" das centrais. Durante a sessão, Zé Roberto deu muitas dicas para Bruninha, levantadora estreante na Seleção e que ainda não foi relacionada para um jogo da VNL, mas está inscrita na competição.

A Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra neste sábado (6), em jogo contra a Bulgária. A partida acontece às 11h (de Brasília), na Arena Nilson Nelson.

continua após a publicidade

Informações de Brasil x Bulgária na VNL

Brasil x Bulgária - Primeira semana da VNL Feminina 2026

📅 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (via YouTube ou Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.