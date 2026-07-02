Yamal mostra indiferença sobre duelo com Cristiano Ronaldo na Copa: 'Tanto faz' Jogador comentou sobre confronto que definirá adversário da Espanha nas oitavas

A Espanha se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após uma vitória convincente por 3 a 0 sobre a Áustria, no SoFi Stadium. Lamine Yamal foi eleito o melhor jogador da partida. A "La Roja" agora aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá do confronto entre Portugal e Croácia, nesta quinta-feira (2). O vencedor desse duelo terá o desafio de enfrentar a equipe comandada por Luis de la Fuente na próxima segunda-feira, 6 de julho, em Arlington.

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Yamal concedeu entrevista na zona mista após o jogo contra a Espanha e demonstrou tranquilidade sobre quem será o oponente do país nas oitavas. Questionado especificamente sobre a possibilidade de enfrentar Portugal e ter o veterano Cristiano Ronaldo como adversário, Yamal foi direto: "Para mim, tanto faz, sinceramente. Croácia ou Portugal".

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Yamal na partida entre Espanha e Áustria na Copa (Imagem: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

O jogador fez questão de ressaltar o respeito que nutre pelo astro português, mas enfatizou que seu foco está no sucesso coletivo da Espanha.

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— Seria uma honra jogar contra o Cristiano, mas, para mim, eu penso em ganhar a partida e tanto faz quem passar dos dois — completou o atacante.

Além das projeções sobre o futuro adversário, Yamal também tranquilizou os torcedores sobre suas condições físicas. O jovem iniciou a Copa em processo de recuperação de uma lesão, o que gerava dúvidas sobre sua minutagem ideal na competição, já que o atacante não chegou a jogar uma partida completa na competição. Entretanto, o atacante garantiu estar no auge de sua forma após a atuação contra a Áustria.

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"Já estou 100% recuperado e pronto para jogar o quanto o treinador quiser", afirmou Yamal aos jornalistas. Ele explicou que mantém uma rotina de precaução, mas que o foco é total no aproveitamento dentro de campo.

— Tenho que continuar me cuidando, mas estou totalmente recuperado. Desde o momento em que saio do hotel até o fim da partida, só penso em aproveitar — explicou Yamal.

Com o atacante em plenas condições, a Espanha enfrentará Portugal ou Croácia na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Arlington, nos EUA.

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