Yamal mostra indiferença sobre duelo com Cristiano Ronaldo na Copa: 'Tanto faz'
Jogador comentou sobre confronto que definirá adversário da Espanha nas oitavas
A Espanha se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após uma vitória convincente por 3 a 0 sobre a Áustria, no SoFi Stadium. Lamine Yamal foi eleito o melhor jogador da partida. A "La Roja" agora aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá do confronto entre Portugal e Croácia, nesta quinta-feira (2). O vencedor desse duelo terá o desafio de enfrentar a equipe comandada por Luis de la Fuente na próxima segunda-feira, 6 de julho, em Arlington.
Ídolo do Botafogo é favorito para assumir como técnico do Uruguai após a Copa
Atacante que recusou Flamengo por Europa é anunciado pelo River Plate
Modric pode fazer última partida da carreira em Portugal x Croácia na Copa; entenda
Yamal concedeu entrevista na zona mista após o jogo contra a Espanha e demonstrou tranquilidade sobre quem será o oponente do país nas oitavas. Questionado especificamente sobre a possibilidade de enfrentar Portugal e ter o veterano Cristiano Ronaldo como adversário, Yamal foi direto: "Para mim, tanto faz, sinceramente. Croácia ou Portugal".
➡️ Ídolo do Botafogo é favorito para assumir como técnico do Uruguai após a Copa
O jogador fez questão de ressaltar o respeito que nutre pelo astro português, mas enfatizou que seu foco está no sucesso coletivo da Espanha.
Alemanha terá caminho difícil para contratar Klopp; entenda o cenário e valores
Austrália x Egito: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Irmã de Cristiano Ronaldo faz revelação sobre futuro do atacante: 'Aproveitem'
— Seria uma honra jogar contra o Cristiano, mas, para mim, eu penso em ganhar a partida e tanto faz quem passar dos dois — completou o atacante.
Além das projeções sobre o futuro adversário, Yamal também tranquilizou os torcedores sobre suas condições físicas. O jovem iniciou a Copa em processo de recuperação de uma lesão, o que gerava dúvidas sobre sua minutagem ideal na competição, já que o atacante não chegou a jogar uma partida completa na competição. Entretanto, o atacante garantiu estar no auge de sua forma após a atuação contra a Áustria.
"Já estou 100% recuperado e pronto para jogar o quanto o treinador quiser", afirmou Yamal aos jornalistas. Ele explicou que mantém uma rotina de precaução, mas que o foco é total no aproveitamento dentro de campo.
— Tenho que continuar me cuidando, mas estou totalmente recuperado. Desde o momento em que saio do hotel até o fim da partida, só penso em aproveitar — explicou Yamal.
Com o atacante em plenas condições, a Espanha enfrentará Portugal ou Croácia na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Arlington, nos EUA.
🧮 Simule todos os resultados da Copa!
⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Seleção Brasileira
Fifa destaca desempenho de jogadores da Seleção Brasileira na Copa do MundoHá 59 minutos
Copa do Mundo 2026
Luis de la Fuente vê Espanha 'quase perfeita' na Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo joga? Veja a escalação de Portugal contra a CroáciaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Modric pode fazer última partida da carreira em Portugal x Croácia na Copa; entendaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Cabo Verde veta perguntas sobre investigação de estupro: 'Proibido'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Unai Simón, da Espanha, bate recorde histórico na Copa do MundoHá 1 hora
Mais LANCE!