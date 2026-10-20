AO VIVO: Siga Vasco x Boca Juniors na semi da Sul-Americana
Cruz-maltino busca cravar a classificação no Maracanã
Vasco e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, o Cruz-Maltino vence por 1 a 0 e agora pode jogar pelo empate para se classificar. Acompanhe em tempo real com o Lance!.
⏰LANCE A LANCE - VASCO X BOCA JUNIORS
Pré-jogo
- O Cruz-Maltino está escalado! O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; David, Adson e Bruno Duarte.
- Vasco já no Maracanã também!
- Delegação do Boca Juniors na área!
- Vasco terá Facundo Colidio e Andrés Gómez como desfalques para a partida contra o Boca Juniors. ➡️Clique aqui e confira os prováveis substitutos
- O Maracanã nas cores do Vasco!
- Presidente do Vasco, Pedrinho é internado com celulite facial e não estará presente no Maracanã para acompanhar a partida. ➡️ Saiba mais clicando aqui
- É clima de Copa no Maracanã! Se liga na concentração dos torcedores visitantes
- Para quebrar o jejum! Nesta terça-feira (20), o Cruz-Maltino joga pelo empate para avançar à decisão e voltar a disputar uma final internacional oficial após 26 anos.
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Como chegam Vasco e Boca Juniors?
Após vencer o primeiro duelo entre as equipes, o Vasco perdeu para o São Paulo por 1 a 0, pelo Brasileirão. Na ocasião, o técnico Pedro Emanuel optou por preservar apenas dois titulares: o volante Thiago Mendes e o zagueiro Saldivia, que não iniciaram a partida.
Do lado argentino, a principal novidade é o retorno do volante Leandro Paredes, que volta a ficar à disposição e aparece entre os relacionados. Rodrigo Battaglia, outro volante do elenco, também se recuperou de lesão e pode ganhar minutos na partida decisiva.
➡️ Vasco tem decisões dentro e fora de campo na reta final de outubro; veja agenda
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOCA JUNIORS
SUL-AMERICANA - SEMIFINAIS (VOLTA)
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Transmissão: SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)
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