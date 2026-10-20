O Vasco entra em campo nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Boca Juniors, no Maracanã, em busca de uma vaga na final da Sul-Americana. Após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, na Argentina, o Cruz-Maltino joga pelo empate para avançar à decisão e voltar a disputar uma final internacional oficial após 26 anos.

➡️ Vasco x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações

A última vez que o clube chegou a uma decisão internacional foi na Copa Mercosul de 2000. Na ocasião, o Vasco conquistou o título após uma virada histórica sobre o Palmeiras por 4 a 3, no dia 20 de dezembro, em uma das partidas mais marcantes da história cruz-maltina.

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Vasco tem problemas na escalação, e Boca conta com retorno importante

O Gigante da Colina chega para a partida com dúvidas e desfalques para montar a equipe. Andrés Gómez está suspenso, enquanto Colidio não pode atuar porque não foi inscrito na competição. Barros também está fora de combate enquanto se recupera de uma lesão no pé, sofrida após um acidente automobilístico na última semana.

Outros três jogadores ainda são dúvidas para o confronto. Paulo Henrique deixou a partida contra o São Paulo com dores na região do quadril. Spinelli trata uma lesão no pé sofrida na semana passada, antes do embarque da delegação para a Argentina. Já Nuno Moreira apresentou um quadro de gripe no último final de semana e não tem presença confirmada.

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Do lado argentino, a principal novidade é o retorno do volante Leandro Paredes. Recuperado, o jogador voltou a ficar à disposição e está entre os relacionados para a partida decisiva. Rodrigo Battaglia, outro volante do elenco, também se recuperou de lesão e pode ganhar minutos diante do Vasco.

➡️ TJRJ confirma Vasco x Boca Juniors no Maracanã

Paulo Henrique em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Maracanã será palco da semifinal após disputa judicial

Depois de uma disputa judicial e de diversas reviravoltas sobre o local da partida, o Vasco confirmou o direito de enfrentar o Boca Juniors no Maracanã. Na tarde de segunda-feira (19), um colegiado de 25 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu, por unanimidade, derrubar a liminar do Consórcio Fla-Flu que tentava impedir a realização do confronto no estádio.

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Na sexta-feira (16), o clube já havia obtido uma decisão favorável no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Como o julgamento no TJRJ estava agendado, a disputa judicial teve novo capítulo nesta segunda-feira, quando o tribunal confirmou a realização do duelo no Maracanã.

Com os ingressos esgotados, a expectativa é de que entre 60 mil e 65 mil torcedores acompanhem a partida. Diante de sua torcida, o Vasco tenta confirmar a vantagem construída na Argentina e garantir presença em uma final internacional pela primeira vez desde a conquista da Copa Mercosul de 2000

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➡️ Vasco tem decisões dentro e fora de campo na reta final de outubro; veja agenda

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BOCA JUNIORS

SUL-AMERICANA - SEMIFINAIS (VOLTA)

📆 Data e horário: terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã

📺 Transmissão:

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

Provável escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Nuno Moreira (Marino ou David), Adson e Bruno Duarte.

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Provável escalação do Boca Juniors (Técnico: Rodolfo Arruabarrena)

Montero; Lozano, Di Lollo, Facundo Herrera e Blanco; Ascacíbar, Leandro Paredes (Rodrigo Battaglia) e Delgado; Leonel Flores, Villa e Merentiel.

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