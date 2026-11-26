

O Vasco já começa a planejar a montagem do elenco para a próxima temporada, e o meio-campo aparece entre os setores que devem receber atenção na próxima janela de transferências. Apesar da avaliação positiva sobre a formação titular, composta por Sosa, Thiago Mendes e Lescano, o clube entende que precisa elevar o nível das opções disponíveis no banco de reservas.

A avaliação interna é de que existe uma diferença considerável entre o desempenho dos titulares e o dos jogadores que aparecem como alternativas para a posição. Por isso, a intenção é buscar no mercado atletas que ofereçam maior qualidade e possam disputar espaço com o trio principal, aumentando as possibilidades do treinador ao longo da temporada.

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Além da necessidade de reforçar o setor, o Vasco também trabalha com a possibilidade de mudanças no atual grupo. Barros, Euder, Estrella e Matheus Carvalho são considerados negociáveis e podem deixar o clube na próxima janela. A situação contratual de outros dois jogadores também aponta para uma reformulação: Jair e Tchê Tchê estão em fim de contrato e não devem ter seus vínculos renovados.

No momento, o único nome entre os jogadores "citados "não titulares" do meio-campo que tem permanência prevista é Ramon Rique. O meio-campista ganhou espaço no elenco profissional durante a atual temporada e conseguiu contribuir como alternativa para a equipe, tornando-se uma referência recente do aproveitamento de jovens formados no clube.

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Ramon Rique em ação em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Promessa do Goiás na mira

Um dos nomes que interessa ao Vasco é o de Lucas Rodrigues, meio-campista de 19 anos do Goiás. O clube carioca, inclusive, já chegou a apresentar uma proposta pelo jogador, mas a situação esfriou desde então. Considerado uma promessa do futebol brasileiro, o atleta ganhou projeção durante esta temporada pelo Esmeraldino na Série B e chegou a defender a Seleção Brasileira Sub-20.

Lucas Rodrigues em campo pelo Goiás (Foto: Reprodução)

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Opções da base serão observadas

Em paralelo à busca por reforços, o Vasco pretende observar alguns jogadores das categorias de base durante a intertemporada. A ideia é identificar atletas que possam seguir um caminho semelhante ao de Ramon Rique, aproveitando oportunidades e conquistando espaço no grupo principal.

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Entre os jovens que podem receber atenção estão Lukas Zuccarello, Samuel Jesus e Gustavo Guimarães, integrantes da equipe sub-20 que conquistou o Campeonato Brasileiro da categoria nesta temporada.

Zuccarello agradece aos torcedores do Vasco após vitória do Vasco sobre o Audax Italiano (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

A estratégia combina duas frentes: contratar jogadores capazes de elevar a qualidade das opções no meio-campo e aproveitar talentos que já estão no clube. Com possíveis saídas e contratos próximos do encerramento, o Vasco terá de trabalhar na reposição de peças para evitar que o setor fique com poucas alternativas ao longo de 2027.

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