O Vasco teve dificuldades para encontrar um centroavante que entregasse regularidade ao longo da temporada 2026. A posição, que se tornou uma das principais carências do elenco, passou por diferentes opções, mas nenhuma conseguiu se firmar de maneira incontestável durante o ano. Os números de Claudio Spinelli, Bruno Duarte, Brenner e David ajudam a dimensionar o cenário.

Entre os quatro jogadores, Spinelli foi quem mais marcou, com sete gols em 37 partidas. O argentino, porém, também acumulou oportunidades desperdiçadas e perdeu espaço no decorrer da temporada. Atualmente, dificilmente aparece entre os relacionados pelo técnico Pedro Emanuel.

continua após a publicidade

➡️ Em meio a impasse com Vasco, Jair recebe sondagem de rival carioca

Bruno Duarte, por outro lado, apresenta o melhor aproveitamento em gols entre os jogadores da comparação. Contratado no meio do ano, o atacante balançou as redes cinco vezes em apenas 17 partidas, além de distribuir duas assistências. Com 156 minutos para participar de um gol, tem o melhor índice do grupo nesse quesito.

O português assumiu a titularidade e terminou o ano com números que chamam a atenção pela quantidade de jogos disputados. Apesar disso, a atuação mais recente aumentou a cobrança da torcida. Na derrota para o Red Bull Bragantino, no último domingo (22), Bruno desperdiçou uma oportunidade clara de gol, com o gol praticamente aberto, e virou alvo de críticas.

continua após a publicidade

Brenner teve um caminho diferente. O atacante apresentou um primeiro semestre abaixo das expectativas, mas começou a dar sinais de recuperação na segunda metade do ano. Um dos momentos de destaque foi o clássico contra o Fluminense, quando marcou dois gols e ajudou o Vasco a garantir a classificação para a semifinal da competição.

➡️ Vasco libera Carlos Cuesta do restante da temporada e zagueiro retorna ao Galatasaray

A reação, entretanto, foi interrompida por uma lesão no dedo do pé. Brenner ficou aproximadamente 40 dias afastado e, desde o retorno, ainda não conseguiu recuperar o desempenho que apresentava antes do problema físico. Em 40 jogos, soma cinco gols e duas assistências.

continua após a publicidade

David completa a comparação. Embora seja ponta de origem, o jogador foi utilizado em diversas oportunidades como centroavante ao longo de 2026. Foram seis gols e três assistências em 41 partidas. Seu índice de 181 minutos para participar de um gol é o segundo melhor entre os quatro, empatado com uma nota Sofascore de 6,74, a maior do grupo ao lado de Bruno Duarte.

Veja os números dos centroavantes do Vasco em 2026

Números dos atacantes do Vasco via SofaScore (Foto: Arte Lance!)

Vasco se movimenta no mercado para resolver problema

A dificuldade para encontrar um centroavante regular também aparece no planejamento para a próxima temporada. O Vasco já se movimentou no mercado e encaminhou a contratação de Carlos Vinícius para 2027.

continua após a publicidade

➡️ Conheça a dupla do Vasco que representa a Seleção Brasileira sub-17 na Copa do Mundo

A chegada do atacante representa uma tentativa de reforçar um setor que não encontrou estabilidade ao longo de 2026. Com diferentes características e momentos, os jogadores utilizados por Pedro Emanuel contribuíram em determinados períodos, mas não conseguiram transformar a posição em um ponto de segurança para a equipe.

A expectativa é que Carlos Vinícius aumente a concorrência e ofereça uma nova referência ofensiva ao elenco cruz-maltino.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.