Marcos Lamacchia acompanha Vasco x Boca Juniors no Maracanã
Investidor acertou a compra da SAF do Cruz-Maltino
O empresário Marcos Lamacchia, que acertou a compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco, está no Maracanã nesta terça-feira (20) para acompanhar o confronto contra o Boca Juniors, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Ele está acompanhado de Mário Junqueira, sócio da Almirante Participações.
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A presença do investidor acontece em meio ao processo de aquisição da SAF cruz-maltina. A venda ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária do clube, cuja votação está marcada para esta sexta-feira. Essa é a última etapa antes da conclusão do processo pelo Vasco.
Lamacchia já esteve presente em outros compromissos da equipe nesta temporada. O empresário acompanhou os jogos contra Palmeiras, no Nubank Parque, e Cruzeiro, em São Januário, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Já Mário Junqueira esteve na partida de ida da semifinal, disputada na Bombonera, em Buenos Aires.
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