O atacante David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD, do Vasco, foi preso nesta quinta-feira (26). A detenção faz parte de uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo, que apura possíveis crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

O jogador já havia sido alvo da Operação A Tropa, deflagrada pela Polícia Civil capixaba. Na ocasião, por determinação da Justiça, David precisou entregar o passaporte e ficou sujeito a medidas cautelares no decorrer das investigações.

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David em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução)

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A prisão desta quinta-feira ocorre no âmbito do mesmo inquérito, que investiga a atuação de uma organização criminosa envolvida nos delitos apurados pelas autoridades.

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A defesa do jogador foi procurada, mas não respondeu a tempo da publicação da matéria.

Entenda o caso envolvendo David, do Vasco

A investigação apura possíveis conexões com o Comando Vermelho (CV), além de suspeitas de tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

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O nome de David apareceu durante as apurações sobre Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de infância do atacante, que responde por uma tentativa de homicídio em 2024. Os investigadores encontraram conversas entre os dois e também com Hayner William Monjardim Cordeiro, jogador que atualmente defende o Vila Nova.

Em depoimento prestado em setembro, David negou envolvimento com o tráfico de drogas e armas.

Após a partida entre Vasco e Botafogo, no dia 30 de outubro, o jogador foi intimado a entregar o seu passaporte junto a Polícia Civil, por determinação da Justiça do Espírito Santo, no âmbito da Operação "A Tropa".

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