A chegada de Pedro Emanuel mudou o cenário do Vasco na temporada. Contratado após a pausa para a Copa do Mundo, após a saída de Renato Gaúcho, o treinador tinha como principal missão afastar o Cruz-Maltino da zona de rebaixamento e garantir a permanência na Série A. Além de cumprir esse primeiro objetivo, o português conseguiu dar uma nova perspectiva ao clube na competição.

Desde que assumiu a equipe, o Vasco apresenta uma campanha de G-6 no Campeonato Brasileiro. Quando Pedro Emanuel chegou, o time acumulava 20 pontos em 20 partidas disputadas e vivia uma situação delicada na tabela. Agora, após 36 jogos, o Cruz-Maltino soma 47 pontos e ocupa a 10ª colocação.

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Pedro Emanuel, técnico do Vasco, na derrota para o Boca Juniors pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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No recorte sob o comando do treinador, são 27 pontos conquistados em 16 partidas, com aproveitamento de 50%. O desempenho representa uma média de 1,5 ponto por jogo, índice que, mantido ao longo de um campeonato inteiro, corresponderia a aproximadamente 57 pontos — uma pontuação compatível com a disputa por uma vaga direta para a Libertadores

O trabalho de Pedro Emanuel também vai além do Campeonato Brasileiro. O Vasco conseguiu campanhas expressivas nas copas, alcançando as semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, mantendo o clube vivo em competições importantes e aumentando as expectativas da torcida.

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Cuiabano recebe orientação de Pedro Emanuel em Vasco x Boca Juniors (Foto: Juan Mabromata / AFP)

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Apesar de ainda ocupar a 10ª posição, o Cruz-Maltino não abandonou o sonho de conquistar uma vaga na próxima Libertadores. Com a possibilidade de ampliação do G-6 para G-8, dependendo dos resultados das competições continentais e nacionais, o Vasco ainda pode transformar a recuperação no Brasileirão em uma classificação para o principal torneio da América do Sul.

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O principal objetivo de Pedro Emanuel era afastar o fantasma do rebaixamento. Com a missão praticamente cumprida, o treinador agora tenta coroar a recuperação vascaína com uma vaga na Libertadores.

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