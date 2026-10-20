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Veja gols em Vasco x Boca Juniors: Di Lollo e Merentiel marcam

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (20), no Maracanã

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 21:40
Atualizado há 2 minutos
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Jogadores do Vasco reunidos antes da partida contra o Boca Juniors, pela Sul-Americana
Jogadores do Vasco reunidos antes da partida contra o Boca Juniors, pela Sul-Americana (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Vasco e Boca Juniors estão se enfrentando nesta terça-feira (20), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, o Cruz-Maltino vence por 1 a 0 e agora pode jogar pelo empate para se classificar. 

➡️AO VIVO: Siga Vasco x Boca Juniors na semi da Sul-Americana

Aos 3 minutos da primeira etapa, na cobrança de escanteio, o zagueiro do Boca ganha de Sosa no alto e manda no cantinho. 

Veja o gol:

Aos 33 minutos da primeira etapa, Saldivia afasta mal e deixa a bola com o Boca. Villa acerta um belo lançamento para Merentiel, que sai cara a cara com Jardim e amplia.

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Veja o gol:

Como chegam Vasco x Boca Juniors

Para o confronto decisivo contra o Boca Juniors, o Cruz-Maltino já tem duas ausências confirmadas. Andrés Gómez cumpre suspensão, enquanto Colidio não pode atuar porque não foi inscrito na competição. A lista de desfalques, porém, ainda pode aumentar. Paulo Henrique deixou o jogo contra o São Paulo com dores na região do quadril, enquanto Spinelli trata uma lesão no pé. Barros, por sua vez, também se recupera de uma lesão no pé, sofrida após um acidente automobilístico. Já Nuno Moreira está com um quadro de gripe e também é dúvida.

➡️ Vasco tem decisões dentro e fora de campo na reta final de outubro; veja agenda

Após vencer o primeiro duelo entre as equipes, o Vasco perdeu para o São Paulo por 1 a 0, pelo Brasileirão. Na ocasião, o técnico Pedro Emanuel optou por preservar apenas dois titulares: o volante Thiago Mendes e o zagueiro Saldivia, que não iniciaram a partida.

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Do lado argentino, a principal novidade é o retorno do volante Leandro Paredes, que volta a ficar à disposição e aparece entre os relacionados. Rodrigo Battaglia, outro volante do elenco, também se recuperou de lesão e pode ganhar minutos na partida decisiva.

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOCA JUNIORS
SUL-AMERICANA - SEMIFINAIS (VOLTA)
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Transmissão:
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

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