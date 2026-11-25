Nino é tratado como 'sonho' pelo Vasco para a próxima janela de transferências
Zagueiro do Zenit, de 29 anos, é visto como o parceiro ideal para Robert Renan
O Vasco tem Nino, zagueiro de 29 anos do Zenit, como um dos "grandes sonhos" para a próxima janela de transferências. O defensor é visto como o nome ideal para formar dupla com Robert Renan na defesa cruz-maltina. No entanto, os altos valores envolvidos na negociação e as limitações financeiras do clube tornam uma possível contratação complicada neste primeiro momento.
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O Cruz-Maltino já começa a se movimentar nos bastidores e a planejar a montagem do elenco para a próxima temporada. Apesar de ainda não ter avançado profundamente nas negociações, a diretoria trabalha no mapeamento do mercado em busca de reforços. Até o momento, um dos movimentos conhecidos é o de Carlos Vinícius, que assinou um pré-contrato com o Vasco. Além disso, o clube avalia outras possibilidades para qualificar o grupo.
O cenário financeiro também pesa na avaliação. Apesar da iminência da oficialização do novo investidor, o Vasco ainda possui pendências relacionadas a jogadores contratados na janela do meio do ano, além de precisar avaliar a situação de atletas que estavam emprestados e podem ser adquiridos em definitivo.
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Além disso, existem outras carências no elenco que precisam ser solucionadas. Com isso, a diretoria terá de dividir os investimentos entre diferentes setores, o que torna difícil concentrar uma quantia tão elevada em apenas um jogador.
Assim, Nino segue como um sonho para o planejamento vascaíno, mas uma possível investida ainda depende de uma série de fatores financeiros e das prioridades estabelecidas pelo clube para a próxima temporada.
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