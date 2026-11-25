O Vasco tem Nino, zagueiro de 29 anos do Zenit, como um dos "grandes sonhos" para a próxima janela de transferências. O defensor é visto como o nome ideal para formar dupla com Robert Renan na defesa cruz-maltina. No entanto, os altos valores envolvidos na negociação e as limitações financeiras do clube tornam uma possível contratação complicada neste primeiro momento.

➡️ Em meio a impasse com Vasco, Jair recebe sondagem de rival carioca

O Cruz-Maltino já começa a se movimentar nos bastidores e a planejar a montagem do elenco para a próxima temporada. Apesar de ainda não ter avançado profundamente nas negociações, a diretoria trabalha no mapeamento do mercado em busca de reforços. Até o momento, um dos movimentos conhecidos é o de Carlos Vinícius, que assinou um pré-contrato com o Vasco. Além disso, o clube avalia outras possibilidades para qualificar o grupo.

continua após a publicidade

Fluminense sonha com o retorno de Nino (Foto: Reprodução / Instagram)

O cenário financeiro também pesa na avaliação. Apesar da iminência da oficialização do novo investidor, o Vasco ainda possui pendências relacionadas a jogadores contratados na janela do meio do ano, além de precisar avaliar a situação de atletas que estavam emprestados e podem ser adquiridos em definitivo.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Além disso, existem outras carências no elenco que precisam ser solucionadas. Com isso, a diretoria terá de dividir os investimentos entre diferentes setores, o que torna difícil concentrar uma quantia tão elevada em apenas um jogador.

continua após a publicidade

Assim, Nino segue como um sonho para o planejamento vascaíno, mas uma possível investida ainda depende de uma série de fatores financeiros e das prioridades estabelecidas pelo clube para a próxima temporada.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.