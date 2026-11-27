O Vasco terá compromissos financeiros para resolver antes de avançar no planejamento de contratações para a próxima janela de transferências. Apesar da expectativa da torcida pela chegada de um novo investidor e pelo consequente fortalecimento do elenco, a diretoria cruz-maltina precisa organizar pendências envolvendo negociações anteriores e jogadores que estão nos planos do clube.

➡️ Caso David: Vasco pode suspender contrato ou rescindir vínculo; entenda os cenários

Entre as prioridades está a regularização de pagamentos referentes a reforços contratados recentemente, além da definição sobre atletas que atuam em São Januário por empréstimo. A situação exige atenção da diretoria, que precisará equilibrar os compromissos já assumidos com a possibilidade de investir em novos nomes para a equipe.

continua após a publicidade

Jogadores emprestados com passe fixado

Uma das negociações que já teve desfecho foi a compra definitiva do zagueiro Robert Renan, que pertencia ao Zenit, da Rússia. Para assegurar a permanência do defensor, o Vasco acertou o pagamento de aproximadamente 8 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 51 milhões.

Outra situação importante envolve o lateral-esquerdo Cuiabano. O jogador tem agradado e está nos planos do clube para uma possível permanência definitiva. O contrato de empréstimo com o Nottingham Forest, da Inglaterra, prevê uma opção de compra fixada em 10 milhões de euros, aproximadamente R$ 63 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Bastidores da prisão de DVD: decisão aponta oferta de R$ 5 mil a testemunhas e ameaça de morte

Entretanto, o Vasco tenta reduzir o valor da operação. A diretoria apresentou uma proposta de 7 milhões de euros, acrescida de bônus por metas, mas a oferta foi recusada pelos ingleses.

Apesar da primeira negativa, as partes seguem em conversas para tentar encontrar um valor que permita concluir a negociação. A intenção cruz-maltina é chegar a um acordo que viabilize a permanência do lateral sem comprometer ainda mais o planejamento financeiro.

continua após a publicidade

Robert Renan e Cuiabano comemoram vitória do Vasco (Foto: Reprodução)

Parcelas de reforços argentinos também serão pagas

Além das negociações envolvendo os jogadores emprestados, o Vasco ainda precisa lidar com parcelas relacionadas às contratações de jogadores argentinos. Os compromissos envolvem as chegadas de Santiago Sosa e Colidio. Os pagamentos fazem parte das obrigações assumidas pelo clube nas negociações realizadas anteriormente.

Santiago Sosa em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

➡️ Rayan decide em vitória do Bournemouth sobre o Celta de Vigo; veja gols

Dessa forma, antes de direcionar recursos para novas contratações, o Vasco terá de administrar os valores pendentes e definir suas prioridades financeiras.

continua após a publicidade

Novo investidor aumenta expectativa, mas planejamento exige cautela

A expectativa por uma nova fase administrativa e financeira aumenta a ansiedade da torcida por reforços de peso. No entanto, a possibilidade de contar com novos recursos não elimina a necessidade de cumprir os acordos firmados anteriormente.

O desafio da diretoria será conciliar a quitação dos compromissos financeiros, a manutenção de jogadores considerados importantes e a chegada de novos reforços.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.