TJRJ confirma Vasco x Boca Juniors no Maracanã
Colegiado de 25 desembargadores derrubou liminar do Consórcio Fla-Flu
O Vasco está confirmado no Maracanã para enfrentar o Boca Juniors nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Sul-Americana. Na tarde desta segunda-feira (19), um colegiado de 25 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu, por unanimidade, derrubar a liminar do Consórcio Fla-Flu que tentava impedir a realização do confronto no estádio.
➡️ Vasco x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações
A decisão encerra uma disputa judicial que se arrastou por cerca de três semanas entre o Cruz-Maltino e a dupla Fla-Flu. Entre os argumentos considerados favoráveis ao Vasco estavam questões de segurança pública e logística, além da presença da delegação do Boca Juniors no Rio de Janeiro e da grande procura por ingressos para a partida.
Os bilhetes para o duelo estão esgotados, com estimativa de público entre 60 mil e 65 mil torcedores. Na última sexta-feira, o Vasco já havia obtido uma decisão favorável no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas o julgamento no TJRJ, que já estava agendado, ocorreu nesta segunda.
Dentro de campo, o time comandado por Pedro Emanuel chega em vantagem após vencer o Boca Juniors por 1 a 0 na Bombonera, na Argentina, na partida de ida. Com isso, o Vasco precisa apenas de um empate no Maracanã para garantir a classificação à final da Copa Sul-Americana.
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