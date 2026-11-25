Empate entre Atlético e Corinthians garante três clubes na Série A; confira
Equipes empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (25), na Arena MRV
O empate entre Atlético-MG e Corinthians por 1 a 1, nesta quarta-feira (25), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, confirmou matematicamente a permanência de mais três clubes na Série A de 2027. Com os resultados da rodada, São Paulo, Coritiba e Vitória não podem mais terminar a competição entre os quatro últimos colocados e asseguraram vaga na próxima edição da elite nacional.
➡️ Simulador: veja cenários da luta contra o rebaixamento após a 36ª rodada do Brasileirão
As três equipes se juntam a outros clubes que já haviam garantido a permanência, enquanto a disputa contra o rebaixamento segue aberta nas duas rodadas finais. O Corinthians, por sua vez, chegou aos 41 pontos com o empate diante do Galo, deixou a zona de rebaixamento pelo saldo de gols e continua ameaçado pela queda.
O resultado na Arena MRV também manteve o Internacional em situação delicada. Com 38 pontos, o Colorado ocupa a 18ª colocação e precisa reagir nos últimos compromissos para evitar o descenso à Série B.
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Quem já garantiu permanência na Série A?
Com a confirmação matemática após o encerramento da 36ª rodada, São Paulo, Coritiba e Vitória garantiram que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro em 2027.
- São Paulo: 45 pontos
- Coritiba: 45 pontos
- Vitória: 44 pontos
As equipes não podem mais ser alcançadas pelos clubes que ocupam as posições de rebaixamento, restando apenas duas rodadas para o fim da competição.
Veja a tabela do Brasileirão atualizada:
Luta contra o rebaixamento segue aberta
A disputa pela permanência na elite nacional segue concentrada nos últimos colocados. Corinthians, Grêmio e Mirassol estão empatados com 41 pontos, enquanto o Internacional aparece com 38 e ocupa a zona de rebaixamento.
Remo e Chapecoense já tiveram o descenso confirmado. Com isso, duas vagas na Série B de 2027 ainda estão em disputa, e os próximos jogos serão decisivos para definir os últimos rebaixados.
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