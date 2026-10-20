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Presidente do Vasco Pedrinho é internado com celulite facial

Dirigente não vai assistir ao jogo entre Vasco e Boca Juniors nesta terça (20)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 18:35
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Pedrinho durante entrevista coletiva
Pedrinho durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O presidente do Vasco, Pedrinho, foi internado nesta terça-feira (20) após receber o diagnóstico de celulite facial. Por conta do problema de saúde, o dirigente não acompanhará no Maracanã o confronto contra o Boca Juniors, pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.

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De acordo com as informações iniciais, o quadro clínico de Pedrinho é estável. A internação acontece justamente no dia de um dos compromissos mais importantes do Vasco na temporada. A equipe cruz-maltina tenta assegurar um lugar na decisão continental, feito que não alcança desde 2011, quando foi eliminada pela Universidad de Chile na mesma competição.

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Vasco garantiu o Maracanã após disputa judicial

A realização da partida no Maracanã foi confirmada depois de uma batalha judicial envolvendo o local do confronto. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) teve papel decisivo na resolução do impasse, assegurando a manutenção do estádio como palco do duelo. A decisão colegiada, tomada por um grupo de 25 desembargadores, foi favorável ao clube de São Januário. As forças de segurança também se posicionaram a favor da realização do jogo no estádio.

Enquanto isso, o Boca Juniors desembarcou no Rio de Janeiro com atenção voltada à condição física do meio-campista Leandro Paredes. O argentino, porém, participou normalmente das atividades nos últimos dias e tem expectativa de ficar à disposição para o confronto.

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O que é celulite facial?

A celulite facial é uma infecção bacteriana que compromete as camadas mais profundas da pele do rosto, incluindo a derme e o tecido subcutâneo.

Entre os sintomas mais frequentes estão vermelhidão e inchaço na região afetada. Em situações mais graves, a infecção também pode provocar febre e sensação de mal-estar, exigindo acompanhamento médico.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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