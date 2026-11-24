Em meio a impasse com Vasco, Jair recebe sondagem de rival carioca
Fluminense tem interesse no jogador para 2027
O volante Jair está cada vez mais distante de permanecer no Vasco para a próxima temporada. Segundo a apuração exclusiva do Lance!, em meio a um impasse nas negociações pela renovação contratual, o jogador recebeu uma sondagem do Fluminense, rival carioca, interessado em entender a situação do atleta para a sequência da carreira.
O cenário indica que o meio-campista dificilmente seguirá em São Januário. Além do Tricolor, Jair também recebeu sondagens de outros clubes da Série A e do exterior. O jogador, porém, pretende definir seu futuro somente após o encerramento do Campeonato Brasileiro.
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Entenda o impasse entre Jair e Vasco
As conversas pela renovação começaram em setembro, quando o Vasco demonstrou interesse em manter o volante no elenco. Inicialmente, os representantes do jogador receberam a sinalização de que o clube ofereceria um novo contrato de dois anos, com a manutenção dos vencimentos atuais.
No entanto, a proposta apresentada pela diretoria foi diferente do que havia sido sinalizado anteriormente. O Vasco ofereceu um vínculo de apenas uma temporada, acompanhado de uma redução salarial de 50%.
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A oferta foi prontamente recusada pelos representantes do atleta, o que aumentou a distância entre as partes e dificultou um possível acordo.
Jair voltou a ganhar espaço e apresentou boas atuações após retornar aos gramados, mas as divergências financeiras e contratuais tornam cada vez mais difícil sua permanência em São Januário. Com o contrato próximo do fim, o volante já começa a despertar o interesse de outros clubes do mercado.
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