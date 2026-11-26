O empate entre Atlético-MG e Corinthians, nesta quarta-feira (25), garantiu matematicamente mais um representante brasileiro na próxima edição da Libertadores: o Athletico-PR. Com o Furacão assegurado, cinco das seis vagas via Série A estão preenchidas. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense formam o quarteto garantido diretamente na fase de grupos, enquanto o sexto posto será disputado por Bahia, Atlético-MG, Bragantino e Santos.

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Chances de Libertadores via Brasileirão (UFMG)*

Bahia (54 pts): 61,5%

Atlético-MG (52 pts): 30,9%

Bragantino (50 pts): 3,9%

Santos (50 pts): 3,6%

*Cálculo considerando apenas o G-6 atual, sem a eventual abertura de vagas extras.

A situação do Tricolor de Aço é a mais confortável na corrida: basta vencer o confronto direto diante do Galo na rodada derradeira para carimbar o passaporte continental. Já os mineiros dependem apenas de suas próprias forças se somarem 100% de aproveitamento nos dois compromissos restantes — superando o Vasco em casa e, na sequência, o próprio Esquadrão de Aço em Salvador.

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Para a dupla paulista, a conta é bem mais estreita. Bragantino e Santos precisam vencer suas duas partidas, torcer por tropeços de Bahia e Atlético-MG na 37ª rodada e esperar que os baianos não derrotem o concorrente de Belo Horizonte no fechamento da tabela. No caso específico do Alvinegro Praiano, há ainda uma condição extra: o Massa Bruta não pode fechar a competição com duas vitórias.

Derrotado na última rodada, Santos de Neymar tem aumento de vagas como esperança por lugar na Libertadores (Foto: Anderson Romão / AGIF / Folhapress)

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Efeito cascata pode abrir G-7 ou G-8 e incluir o Vasco

Embora o caminho matemático dentro do G-6 seja árduo para o pelotão intermediário, a principal esperança reside na abertura de novas vagas. A zona de classificação pode se transformar em G-7 caso o Palmeiras conquiste o título da Libertadores neste fim de semana, e até em G-8 se o Grêmio acabar rebaixado — cenário que invalidaria a vaga tricolor conquistada pela presença na final da Copa do Brasil.

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Com esse eventual aumento na oferta de postos pelo Campeonato Brasileiro, até o Vasco, atual 10º colocado com 47 pontos, entra na briga. Para isso, o Cruz-Maltino teria de triunfar nas duas rodadas finais e contar com tropeços de Atlético-MG, Bragantino e Santos.

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