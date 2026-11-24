Vasco libera Carlos Cuesta do restante da temporada e zagueiro retorna ao Galatasaray
Defensor colombiano não faz mais parte dos planos do clube para 2026
O Vasco informou nesta terça-feira (24) que liberou o zagueiro Carlos Cuesta dos compromissos com o clube no restante da temporada. Com o contrato de empréstimo próximo do fim, o colombiano retorna ao Galatasaray, da Turquia, equipe que detém seus direitos econômicos.
O Cruz-Maltino tinha a opção de adquirir o defensor em definitivo por 5,75 milhões de euros (cerca de R$ 34,6 milhões), mas decidiu não avançar com a operação. A decisão levou em consideração os problemas físicos enfrentados pelo jogador e as recentes movimentações do clube para reforçar o setor defensivo.
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Cuesta chegou a São Januário em setembro de 2025, por empréstimo do Galatasaray, e terminou aquela temporada como titular. Avaliando positivamente seu desempenho, o Vasco decidiu estender o vínculo por mais um ano, até o fim de 2026, mediante o pagamento de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 9,7 milhões).
O acordo previa uma opção de compra de 8 milhões de euros, com o valor desembolsado pela extensão do empréstimo abatido de uma eventual aquisição definitiva. Apesar disso, o clube optou por não exercer a cláusula.
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Nesta temporada, o colombiano alternou entre a titularidade e o banco de reservas. Além do rendimento em campo, a manutenção do jogador também representaria a utilização de uma vaga de estrangeiro no elenco.
Atualmente, Cuesta está lesionado e provavelmente precisará passar por uma cirurgia no quadril. Ao todo, o zagueiro disputou 48 partidas pelo Vasco, marcou três gols e deu três assistências.
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