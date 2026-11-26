A prisão preventiva do atacante David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD, abriu uma discussão sobre o futuro do jogador no Vasco. Além dos desdobramentos criminais, o caso pode ter consequências na relação contratual entre o atleta e o clube. Entre os caminhos possíveis estão a suspensão do contrato de trabalho, sem remuneração, ou até mesmo uma rescisão por justa causa.

Em entrevista ao Lance!, Giovana Janoti, especialista em Direito Desportivo, explicou que a prisão preventiva, isoladamente, não é suficiente para justificar uma demissão por justa causa. Isso porque a medida tem caráter cautelar e não representa uma condenação criminal definitiva. No entanto, existe a possibilidade de o Vasco fundamentar uma eventual rescisão em uma conduta considerada grave, desde que consiga apresentar provas de que o comportamento do jogador violou obrigações contratuais ou prejudicou a imagem da instituição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Segundo a advogada, há uma previsão contratual no vínculo de David que permite ao clube encerrar o contrato por justa causa em situações que desabonem a imagem do Vasco. Dessa forma, a instituição teria respaldo para avaliar essa alternativa independentemente do trânsito em julgado de uma eventual condenação criminal.

Apesar dessa possibilidade, a decisão envolve riscos financeiros. Caso o clube aplique a justa causa sem provas suficientes e a medida seja posteriormente revertida na Justiça do Trabalho, poderá ser obrigado a pagar a cláusula compensatória esportiva, que pode alcançar valores milionários.

continua após a publicidade

➡️Defesa de David, do Vasco, chama prisão de 'extrema e desnecessária'

Suspensão do contrato é uma alternativa

Outro caminho possível é a suspensão do contrato de trabalho, sem remuneração, conforme as condições previstas no artigo 88 da Lei Geral do Esporte. A aplicação da medida, porém, depende do preenchimento dos requisitos legais e contratuais.

Na avaliação de Giovana Janoti, essa pode ser a alternativa adotada pelo Vasco neste primeiro momento, enquanto o clube acompanha a investigação e analisa as possibilidades jurídicas. A situação também envolve a impossibilidade de David exercer normalmente suas atividades profissionais enquanto estiver preso preventivamente.

continua após a publicidade

A especialista considera que a suspensão seria uma maneira de o clube ganhar tempo antes de tomar uma decisão definitiva sobre o vínculo do atacante, evitando os riscos de uma eventual rescisão precipitada.

Cautela do Vasco tem relação com risco financeiro

O Vasco já se manifestou oficialmente sobre a prisão e informou que colocou seu Departamento Jurídico à disposição do atleta. O clube também afirmou que acompanha o caso e aguarda os desdobramentos das autoridades, sem fazer comentários adicionais neste momento.

continua após a publicidade

A postura cautelosa encontra respaldo nos possíveis impactos de uma decisão contratual. Embora exista uma cláusula que permitiria a rescisão por justa causa em caso de dano à imagem institucional, o clube precisa avaliar as provas e os riscos de uma futura disputa judicial.

Na avaliação da advogada, a suspensão do contrato seria, neste momento, uma alternativa juridicamente mais prudente enquanto o Vasco acompanha o andamento das investigações e verifica o grau de envolvimento do jogador no caso.

continua após a publicidade

O que diz a Lei Geral do Esporte?

O artigo 88 da Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023) prevê hipóteses de suspensão do contrato especial de trabalho esportivo sem pagamento de remuneração, desde que observadas as condições estabelecidas na legislação. A possibilidade precisa ser analisada de acordo com as particularidades do caso e as cláusulas do contrato firmado entre atleta e clube.