A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, virou assunto entre torcedores do Vasco após uma declaração durante entrevista em Montevidéu, no Uruguai, nesta quarta-feira (26). Ao comentar a relação entre os clubes, a mandatária afirmou que o Vasco sempre foi um aliado, frase que repercutiu nas redes sociais e provocou reações dos cruz-maltinos, com mensagens bem-humoradas sobre a dirigente.

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Veja a repercussão:

Ano perdido se perder a Libertadores?

Ao falar sobre a final da Libertadores, Leila ressaltou que a temporada de 2027 do Palmeiras é muito positiva, independentemente dos resultados que vierem nas decisões.

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– A minha avaliação é muito positiva. É óbvio que a gente trabalha, e todo o nosso esforço é voltado para a conquista de títulos. Sei que o torcedor mais espera são os títulos. Mas, na minha cabeça, analiso o trabalho como um todo e sei que nem sempre é possível conquistar todos os títulos – explica a presidente do Palmeiras.

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– Nós estamos preparados para vencer. Mas, se não vierem os resultados que esperamos, não acharei que foi um ano perdido — pondera Leila.

O mandatária ainda ressalta que, em sua gestão, o Palmeiras chegou a quatro semifinais e duas finais de Libertadores.

– Eu não achei o ano passado perdido. Ser vice-campeão não é uma derrota. Chegar à final é uma vitória – destaca Leila.