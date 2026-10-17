Com gol de Artur, o São Paulo venceu o Vasco por 1 a 0, na noite deste sábado (17), no Morumbis, pela 31ª rodada do Brasileirão, e alcançou a segunda vitória consecutiva, afastando o perigo de rebaixamento, agora com 42 pontos. O Cruz-Maltino, por sua vez, não vence há três rodadas na competição, tem 35 e vive situação complicada na tabela de classificação.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Primeiro tempo sem gols

O duelo começou com domínio vascaíno, mesmo fora de casa. Enquanto os visitantes tinham mais posse de bola, o Tricolor nem sequer conseguia avançar em seu campo de ataque. No entanto, aos 12 minutos, Calleri tentou um cabeceio que passou perto. No lance seguinte, Andrés Gómez devolveu o perigo. E foi justamente dos pés do camisa 11 que apareciam as jogadas mais perigosas do time carioca, que era mais organizado. Quando o primeiro tempo se aproximava do fim, o São Paulo cresceu em produção e viu Luciano cabecear boa bola nos acréscimos, mas o duelo foi para o intervalo zerado.

continua após a publicidade

Artur garante a vitória do Tricolor

A entrada de Lucas Moura deu um salto na melhora do Tricolor. Nos primeiros minutos, o camisa 7 conseguia distribuir boas bolas. Nas melhores chances do início, Calleri, na área, deixou a bola escapar, enquanto Lucas Moura obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. Na sequência, Bruno Duarte revidou ao dar trabalho para Rafael. Aos 22, Bobadilla acionou Pedro Lima na direita, que chutou rasteiro para o meio da área, e Artur se antecipou à marcação para dar um toque para o fundo do gol. Depois foi a vez do Vasco buscar o empate e dar trabalho a Rafael, com Andrés Gómez, Cuiabano e Puma Rodríguez. No fim, Artur ainda acertou a trave, mas o placar no Morumbis não mudou.

(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Aos 5 minutos do segundo tempo, o duelo poderia ter tomado um rumo diferente. Gabriel Pereira cometeu falta em Lucas e inicialmente foi advertido com cartão vermelho. No entanto, depois da intervenção do VAR, o árbitro anula a expulsão e apenas adverte com cartão amarelo.

continua após a publicidade

Deu aula 🏅

Apesar de não ter marcado, Lucas Moura deu outra cara para o São Paulo no segundo tempo. Com passe de qualidade, distribuiu boas jogadas e deixou o toque de bola do Tricolor mais dinâmico. Do lado vascaíno, Andrés Gómez teve a mesma importância nas jogadas ofensivas.

Ficou abaixo 📉

O atacante Luciano, que retornou ao time titular após ficar dois jogos fora por lesão, não supriu as expectativas da torcida. Mesmo jogando ao lado de Calleri, o camisa 10 não se destacou e acabou substituído no intervalo, dando lugar a Lucas Moura.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

✅ Ficha técnica

São Paulo 🆚 Vasco

Campeonato Brasileiro - 31ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 17 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

🥅 Gol: Artur (22'/2°) (1x0)

🟨 Cartões amarelos: Artur e Iago (SAO); Colidio e Gabriel Pereira (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: -

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Jr.)

Rafael; Newton, Arboleda e Toloi (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Iago; Artur (Osorio), Luciano (Lucas Moura) e Calleri (Gustavo Santana).

continua após a publicidade

VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Gabriel Pereira, Robert Renan, Cuiabano; Sosa (Jair), Lescano (Adson), Tchê Tchê (Thiago Mendes); Colidio, Andrés Goméz e Bruno Duarte (Brenner).