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Como assistir Vasco x Boca Juniors no Paramount+?

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 19:14
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Boca Juniors e Vasco se enfrentando pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana
Boca Juniors e Vasco se enfrentando pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Vasco e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, o Cruz-Maltino vence por 1 a 0 e agora pode jogar pelo empate para se classificar. O confronto, válido pela semifinal do torneio, terá transmissão do SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+.

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Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Paramount+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.

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Elenco do Vasco e torcida comemorando classificação na Sul-Americana
Elenco do Vasco e torcida comemorando classificação na Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Como chegam Vasco x Boca Juniors?

➡️ Vasco tem decisões dentro e fora de campo na reta final de outubro; veja agenda

Para o confronto decisivo contra o Boca Juniors, o Cruz-Maltino já tem duas ausências confirmadas. Andrés Gómez cumpre suspensão, enquanto Colidio não pode atuar porque não foi inscrito na competição. A lista de desfalques, porém, ainda pode aumentar. Paulo Henrique deixou o jogo contra o São Paulo com dores na região do quadril, enquanto Spinelli trata uma lesão no pé. Barros, por sua vez, também se recupera de uma lesão no pé, sofrida após um acidente automobilístico. Já Nuno Moreira está com um quadro de gripe e também é dúvida.

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Após vencer o primeiro duelo entre as equipes, o Vasco perdeu para o São Paulo por 1 a 0, pelo Brasileirão. Na ocasião, o técnico Pedro Emanuel optou por preservar apenas dois titulares: o volante Thiago Mendes e o zagueiro Saldivia, que não iniciaram a partida.

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Do lado argentino, a principal novidade é o retorno do volante Leandro Paredes, que volta a ficar à disposição e aparece entre os relacionados. Rodrigo Battaglia, outro volante do elenco, também se recuperou de lesão e pode ganhar minutos na partida decisiva.

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOCA JUNIORS
SUL-AMERICANA - SEMIFINAIS (VOLTA)
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Transmissão:
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

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