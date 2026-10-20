Como assistir Vasco x Boca Juniors no Paramount+?
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília)
Vasco e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, o Cruz-Maltino vence por 1 a 0 e agora pode jogar pelo empate para se classificar. O confronto, válido pela semifinal do torneio, terá transmissão do SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+.
➡️AO VIVO: Siga Vasco x Boca Juniors na semi da Sul-Americana
Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Paramount+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.
+ Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!
Como chegam Vasco x Boca Juniors?
➡️ Vasco tem decisões dentro e fora de campo na reta final de outubro; veja agenda
Para o confronto decisivo contra o Boca Juniors, o Cruz-Maltino já tem duas ausências confirmadas. Andrés Gómez cumpre suspensão, enquanto Colidio não pode atuar porque não foi inscrito na competição. A lista de desfalques, porém, ainda pode aumentar. Paulo Henrique deixou o jogo contra o São Paulo com dores na região do quadril, enquanto Spinelli trata uma lesão no pé. Barros, por sua vez, também se recupera de uma lesão no pé, sofrida após um acidente automobilístico. Já Nuno Moreira está com um quadro de gripe e também é dúvida.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Após vencer o primeiro duelo entre as equipes, o Vasco perdeu para o São Paulo por 1 a 0, pelo Brasileirão. Na ocasião, o técnico Pedro Emanuel optou por preservar apenas dois titulares: o volante Thiago Mendes e o zagueiro Saldivia, que não iniciaram a partida.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Do lado argentino, a principal novidade é o retorno do volante Leandro Paredes, que volta a ficar à disposição e aparece entre os relacionados. Rodrigo Battaglia, outro volante do elenco, também se recuperou de lesão e pode ganhar minutos na partida decisiva.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOCA JUNIORS
SUL-AMERICANA - SEMIFINAIS (VOLTA)
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Transmissão:
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)
Vasco
AO VIVO: Siga Vasco x Boca Juniors na semi da Sul-AmericanaHá 14 minutos
Vasco
Presidente do Vasco Pedrinho é internado com celulite facialHá 40 minutos
Futebol Nacional
Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausenteHá 9 horas
Futebol Internacional
Paredes usa próprio sangue para tratamento antes de Vasco x BocaHá 10 horas
Vasco
Inteligência artificial crava resultado em Vasco x Boca Juniors na Sul-AmericanaHá 12 horas
Vasco
Vasco enfrenta o Boca Juniors para voltar a uma final internacional após 26 anosHá 14 horas
Mais LANCE!