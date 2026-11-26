Vasco se manifesta sobre prisão de David
Cruz-Maltino informou que colocou o Departamento Jurídico à disposição do jogador.
O Vasco se manifestou nesta quinta-feira (26) sobre a prisão do atacante David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD. Em nota oficial, o clube informou que o jogador foi conduzido à delegacia durante a manhã, em cumprimento a um mandado judicial.
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O Cruz-Maltino também afirmou que colocou seu Departamento Jurídico à disposição do atleta desde que tomou conhecimento da situação. O clube acompanha o caso e aguarda os desdobramentos das investigações e a conclusão dos trâmites legais.
Por fim, o Vasco ressaltou que não fará novos comentários neste momento, em respeito ao devido processo legal e à apuração dos fatos.
Veja a nota oficial do Vasco na íntegra:
"O Vasco da Gama informa que o atleta David foi conduzido, na manhã desta quinta-feira (26), à delegacia em razão do cumprimento de mandado judicial.
Desde que tomou conhecimento da situação, o clube colocou seu Departamento Jurídico à disposição do atleta e acompanha o caso atentamente, aguardando os desdobramentos e a conclusão dos trâmites legais pelas autoridades competentes.
Em respeito ao devido processo legal e à apuração dos fatos, o Vasco da Gama não fará, neste momento, comentários adicionais sobre o caso."
Entenda o caso envolvendo David, do Vasco
A investigação apura possíveis conexões com o Comando Vermelho (CV), além de suspeitas de tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro.
O nome de David apareceu durante as apurações sobre Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de infância do atacante, que responde por uma tentativa de homicídio em 2024. Os investigadores encontraram conversas entre os dois e também com Hayner William Monjardim Cordeiro, jogador que atualmente defende o Vila Nova.
Em depoimento prestado em setembro, David negou envolvimento com o tráfico de drogas e armas.
Após a partida entre Vasco e Botafogo, no dia 30 de outubro, o jogador foi intimado a entregar o seu passaporte junto a Polícia Civil, por determinação da Justiça do Espírito Santo, no âmbito da Operação "A Tropa".
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