A defesa do atacante David Corrêa da Fonseca, do Vasco, classificou a prisão preventiva do jogador — conhecido como DVD — como uma "medida extrema e desnecessária". Segundo o advogado Silmar Júnior, responsável por representar o atleta cruz-maltino, o cliente sempre colaborou com as autoridades e cumpria rigorosamente as medidas cautelares determinadas pela Justiça.

De acordo com a equipe jurídica, um pedido de Habeas Corpus já está sendo impetrado para tentar reverter a decisão, com expectativa de revogação em breve. O mandado foi cumprido nesta quinta-feira (26) dentro da "Operação A Tropa", investigação conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo que apura possíveis crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e armas, além de lavagem de dinheiro.

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Confira a nota oficial da defesa de David:

"A defesa de David Corrêa recebeu com surpresa a decisão que decretou sua prisão preventiva e considera a medida extrema e desnecessária. Desde o início das investigações, David colaborou com as autoridades e vinha cumprindo integralmente as medidas cautelares impostas pela Justiça.

A defesa está adotando as medidas judiciais cabíveis para reverter a decisão e já está impetrando Habeas Corpus, confiando que a prisão preventiva será revogada em breve."

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Posicionamento do Vasco

"O Vasco da Gama informa que o atleta David foi conduzido, na manhã desta quinta-feira (26), à delegacia em razão do cumprimento de mandado judicial.

Desde que tomou conhecimento da situação, o clube colocou seu Departamento Jurídico à disposição do atleta e acompanha o caso atentamente, aguardando os desdobramentos e a conclusão dos trâmites legais pelas autoridades competentes.

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Em respeito ao devido processo legal e à apuração dos fatos, o Vasco da Gama não fará, neste momento, comentários adicionais sobre o caso."

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Entenda a investigação que envolve David

O inquérito apura eventuais vínculos com a facção Comando Vermelho (CV), além de suspeitas de tráfico interestadual de entorpecentes, armamentos e lavagem de dinheiro.

O nome do camisa 7 surgiu ao longo das apurações sobre Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de infância do atacante que responde por uma tentativa de homicídio ocorrida em 2024. Durante a análise do material apreendido, os investigadores identificaram trocas de mensagens entre os dois e também com o lateral Hayner William Monjardim Cordeiro, que atualmente defende o Vila Nova.

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Em depoimento prestado em setembro, o atacante negou qualquer envolvimento com o comércio ilegal de drogas ou armas. Posteriormente, após a partida entre Vasco e Botafogo, no dia 30 de outubro, ele foi intimado a entregar o passaporte junto à Polícia Civil, por determinação da Justiça capixaba, no âmbito da mesma operação.