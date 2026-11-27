Atlético Mineiro e Vasco se enfrentam neste domingo (29), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Atlético Mineiro empatou com o Corinthians por 1 a 1, em casa, pelo Brasileirão Série A. Já o Vasco foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa, também pelo Brasileirão Série A.

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Na tabela de classificação, o Atlético Mineiro ocupa a 7ª colocação, com 54 pontos. O Vasco, por sua vez, está em 14º lugar, com 43 pontos.

Onde assistir

Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)

📅 Data: 29 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte, Minas Gerais

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Onde assistir: Transmissão SporTV e Premiere (Pay-Per-View).

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Brasileirão Série A 2026

Data e horário: 29 de Novembro de 2026, às 19h30

Local: Arena MRV, Belo Horizonte, Minas Gerais

Rodada: 37

Fase: Temporada regular

Escalações prováveis

Atlético Mineiro

Técnico: E. Domínguez

Everson; Renan Lodi, Ruan Tressoldi, Léo Duarte e Natanael; K. Castaño, T. Pérez e Bernard; M. Cissé, T. Cuello e M. Cassierra.

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Vasco

Técnico: Pedro Emanuel

Léo Jardim; Cuiabano, Lucas Piton, Gabriel Pereira e Paulo Henrique; S. Sosa, Mateus Carvalho e A. Lescano; F. Colidio, A. Gómez e Bruno Duarte.

Como chegam Atlético-MG e Vasco para o confronto?

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O Atlético-MG chega pressionado para o compromisso pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Eduardo Domínguez atravessa uma sequência de nove partidas sem vitória, considerando todas as competições. No período, o Galo também amargou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, após perder por 2 a 0 para o Boca Juniors, na decisão disputada em 21 de novembro. Na rodada mais recente do Brasileirão, empatou por 1 a 1 com o Corinthians, na Arena MRV. Com 52 pontos, o time mineiro ocupa a sétima colocação e ainda busca uma vaga no G-6 para garantir classificação à Libertadores de 2027. JC+1

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Já o Vasco tenta se recuperar do tropeço na última rodada para seguir na busca por uma posição melhor na tabela. O Cruz-Maltino foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa, interrompendo uma sequência de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Antes disso, a equipe carioca havia superado Internacional, Chapecoense e Athletico-PR. Atualmente na décima colocação, com 47 pontos, o time comandado por Pedro Emanuel busca encerrar a temporada em alta e assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027.