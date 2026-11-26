Prisão de DVD, do Vasco, repercute na imprensa internacional: 'Escândalo no Brasil'
Jornais da Espanha e de Portugal destacaram a detenção do atacante no centro de treinamento do clube, no Rio de Janeiro; jogador é investigado por suspeita de suborno a testemunhas
A prisão de David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD, atacante do Vasco, ganhou repercussão internacional nesta quinta-feira (26). Jornais da Espanha e de Portugal noticiaram a detenção do jogador, realizada por policiais civis no centro de treinamento do clube, no Rio de Janeiro. O caso envolve uma investigação sobre organização criminosa, tráfico de drogas e armas, além de suspeitas de tentativa de interferência em depoimentos de testemunhas.
➡️Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
O jornal espanhol "AS" estampou a notícia com o título: "Escândalo no Brasil: preso durante treinamento e acusado de tentativa de homicídio". A publicação destacou a presença de até sete policiais, equipados com coletes à prova de balas, nos corredores do CT do Vasco. O veículo também repercutiu as imagens do atacante deixando as instalações escoltado e ainda com o uniforme de treino.
O "Marca", também da Espanha, publicou: "Detido David, jogador do Vasco da Gama, nas instalações do clube!".
Já o português "Notícias ao Minuto" classificou o episódio como "surreal" e ressaltou que a prisão aconteceu durante a atividade da equipe comandada pelo técnico Pedro Emanuel.
Caso de DVD é comparado ao de Quincy Promes
Além de destacar as acusações investigadas, o "AS "estabeleceu uma comparação com o caso do ex-jogador holandês Quincy Promes, condenado em 2024 por envolvimento no tráfico de mais de uma tonelada de cocaína. A publicação chamou o episódio envolvendo DVD de um novo caso que aproxima o futebol do tráfico de drogas.
A comparação foi feita pelo veículo espanhol como referência à relação entre investigações criminais e jogadores de futebol. Os casos, no entanto, têm circunstâncias e processos distintos.
Entenda a investigação contra DVD
David foi preso preventivamente no âmbito da Operação A Tropa, conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro e conexões com o Comando Vermelho.
A decisão da 5ª Vara Criminal de Serra (ES), assinada nesta quinta-feira (26), também determinou a prisão do lateral-direito Hayner William Monjardim Cordeiro, do Vila Nova. Os dois são suspeitos de tentar interferir no andamento das investigações por meio de ofertas de dinheiro e intimidação de testemunhas.
De acordo com a decisão judicial obtida pelo Lance!, conversas extraídas do celular de David e depoimentos reunidos pela Polícia Civil apontaram uma suposta oferta de R$ 5 mil para que testemunhas alterassem declarações ou deixassem de fazer acusações. O documento também menciona um plano para roubar o celular de uma das pessoas envolvidas no caso e ameaças de morte.
A magistrada considerou que as medidas cautelares impostas anteriormente ao atacante eram insuficientes para impedir novas tentativas de interferência na produção de provas. Por isso, decretou a prisão preventiva dos dois jogadores.
As acusações ainda serão analisadas no decorrer do processo e não representam uma condenação.
Mais LANCE!
Filipe Luís vira assunto após Hearts x Monaco na Conference League: 'Óbvio'
Equipe lidera a competição
Cria do Flamengo marca quatro gols em goleada na Champions League Sub-19
Atacante de 18 anos foi o destaque da vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Fenerbahçe e alcançou marca inédita na carreira
Estrangeiros reagem à atuação de Rayan em Celta x Bournemouth: 'Imparável'
Jogador entrou e marcou o gol da vitória
Ex-Santos marca, dá assistência e faz história com clube Conference League
Brasileiro marca um gol, dá assistência e lidera vitória inédita do clube albanês na fase de liga da competição europeia
Monaco vence o Hearts, e Filipe Luís mantém 100% na Conference League
Franceses encaminham classificação às oitavas de final
Xabi Alonso é sincero sobre momento ruim do Chelsea: 'Muitos motivos'
Treinador vive momento de pressão por resultados na Premier League
Aubameyang sofre acidente de carro a caminho do treino do Deportivo
Atacante gabonês não teve ferimentos, conseguiu chegar ao centro de treinamento e participou normalmente das atividades da equipe
Na Armênia, Carlos França vive sonho na Liga Europa e vê vitrine no Velho Continente
Atacante brasileiro defende o Ararat-Armenia
Do talento ao desempenho: análise individual ganha espaço no futebol
Tecnologia, avaliações técnicas e acompanhamento em vídeo ajudam profissionais a identificar habilidades e aprimorar o desenvolvimento de jogadores da base ao futebol profissional
Goleiro Matheus Vidotto alcança marca no futebol japônes
Goleiro brasileiro alcança marca expressiva pelo clube japonês
Messi é confirmado na despedida de Tévez na Bombonera
Evento em 20 de dezembro terá estrelas mundiais e expectativa por Cristiano Ronaldo
Fifa confirma ataque hacker e vazamento de dados internos
Entidade condena violação de privacidade em meio a momento político conturbado
Ex-esposa de Neuer se pronuncia após traição do goleiro: 'Nojento'
Anika Neuer desabafa após goleiro passar uns dias no Brasil
Juventus x Omonia Nicosia: onde assistir, horário e escalações
Juventus x Omonia Nicosia: pela 5ª rodada da Liga Europa 2026/2027.
Celta de Vigo x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações
Celta de Vigo x Bournemouth: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.
Olympiakos x Milan: onde assistir, horário e escalações
Olympiakos x Milan: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.
Viktoria Plzen x Benfica: onde assistir, horário e escalações
Viktoria Plzen x Benfica: pela 5ª rodada da Liga Europa 2026/2027.
Estrangeiros reagem à atuação de Wesley, ex-Flamengo: 'Não é'
Roma busca empate fora de casa e tira os 100% de aproveitamento do PSG na Liga dos Campeões
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (26/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo