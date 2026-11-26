A prisão de David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD, atacante do Vasco, ganhou repercussão internacional nesta quinta-feira (26). Jornais da Espanha e de Portugal noticiaram a detenção do jogador, realizada por policiais civis no centro de treinamento do clube, no Rio de Janeiro. O caso envolve uma investigação sobre organização criminosa, tráfico de drogas e armas, além de suspeitas de tentativa de interferência em depoimentos de testemunhas.

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O jornal espanhol "AS" estampou a notícia com o título: "Escândalo no Brasil: preso durante treinamento e acusado de tentativa de homicídio". A publicação destacou a presença de até sete policiais, equipados com coletes à prova de balas, nos corredores do CT do Vasco. O veículo também repercutiu as imagens do atacante deixando as instalações escoltado e ainda com o uniforme de treino.

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Jornal AS, da Espanha, repercute caso do DVD (Foto: Reprodução)

O "Marca", também da Espanha, publicou: "Detido David, jogador do Vasco da Gama, nas instalações do clube!".

Jornal Marca também destacou o ocorrido (Foto: Reprodução)

Já o português "Notícias ao Minuto" classificou o episódio como "surreal" e ressaltou que a prisão aconteceu durante a atividade da equipe comandada pelo técnico Pedro Emanuel.

Notícias ao Minuto destaca prisão de David, do Vasco (Foto: Reprodução)

Caso de DVD é comparado ao de Quincy Promes

Além de destacar as acusações investigadas, o "AS "estabeleceu uma comparação com o caso do ex-jogador holandês Quincy Promes, condenado em 2024 por envolvimento no tráfico de mais de uma tonelada de cocaína. A publicação chamou o episódio envolvendo DVD de um novo caso que aproxima o futebol do tráfico de drogas.

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A comparação foi feita pelo veículo espanhol como referência à relação entre investigações criminais e jogadores de futebol. Os casos, no entanto, têm circunstâncias e processos distintos.

Entenda a investigação contra DVD

David foi preso preventivamente no âmbito da Operação A Tropa, conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro e conexões com o Comando Vermelho.

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A decisão da 5ª Vara Criminal de Serra (ES), assinada nesta quinta-feira (26), também determinou a prisão do lateral-direito Hayner William Monjardim Cordeiro, do Vila Nova. Os dois são suspeitos de tentar interferir no andamento das investigações por meio de ofertas de dinheiro e intimidação de testemunhas.

De acordo com a decisão judicial obtida pelo Lance!, conversas extraídas do celular de David e depoimentos reunidos pela Polícia Civil apontaram uma suposta oferta de R$ 5 mil para que testemunhas alterassem declarações ou deixassem de fazer acusações. O documento também menciona um plano para roubar o celular de uma das pessoas envolvidas no caso e ameaças de morte.

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A magistrada considerou que as medidas cautelares impostas anteriormente ao atacante eram insuficientes para impedir novas tentativas de interferência na produção de provas. Por isso, decretou a prisão preventiva dos dois jogadores.

As acusações ainda serão analisadas no decorrer do processo e não representam uma condenação.