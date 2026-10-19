Vasco tem desfalques de peso para semifinal contra o Boca Juniors
Vasco enfrenta o Boca Juniors na semifinal da Sul-Americana com desfalques
O Vasco enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira (20), às 21h30, no Maracanã, pela volta da semifinal da Sul-Americana. O técnico Pedro Emanuel terá desfalques importantes no setor ofensivo, com a ausência de Facundo Colidio e Andrés Gómez.
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O Cruzmaltino chega à partida com a vantagem de 1 a 0 conquistada na ida, em Buenos Aires, e joga por um empate para garantir vaga na final da competição continental. Caso perca por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.
Facundo Colidio está fora da partida porque não foi inscrito na Sul-Americana, o que o impede de atuar nesta fase do torneio. Já Andrés Gómez foi expulso no jogo de ida e cumpre suspensão automática, reduzindo as opções ofensivas de Pedro Emanuel.
Para suprir a ausência de Gómez, David surge como principal candidato a iniciar a partida entre os titulares, enquanto Marino também é avaliado pela comissão técnica para compor o ataque. Sem Colidio, Adson deve seguir como titular ao lado de Bruno Duarte, autor do gol que garantiu a vitória vascaína na Bombonera.
Além da semifinal da Sul-Americana, o Vasco terá compromissos decisivos pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Corinthians no sábado (24), em duelo direto contra o rebaixamento, e o Flamengo no dia 28, em clássico que exigirá bastante da equipe.
A sequência de jogos importantes segue em novembro, com as semifinais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, nos dias 1º e 8, intercaladas por um confronto contra o Athletico-PR, fora de casa, pelo Brasileirão.
O Vasco decide a vaga na final da Sul-Americana contra o Boca Juniors nesta terça-feira (20), às 21h30, no Maracanã.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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