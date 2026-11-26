A decisão que determinou a prisão preventiva de David Correa da Fonseca, conhecido como DVD, jogador do Vasco, revela detalhes da suposta tentativa de interferência em uma investigação sobre uma organização criminosa no Espírito Santo.

O Lance! teve acesso à íntegra do documento, assinado nesta quinta-feira (26) pela juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal de Serra. A magistrada aponta que conversas extraídas do celular do atleta indicariam uma articulação para oferecer dinheiro a testemunhas, convencê-las a mudar depoimentos e até recorrer à violência para retirar provas do alcance das autoridades.

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Um dos pontos centrais da decisão é a oferta de R$ 5 mil a duas pessoas ligadas à investigação. Segundo os depoimentos citados pela juíza, o dinheiro teria sido oferecido para que elas deixassem de prestar declarações desfavoráveis a Edson Vander da Silva Junior, apontado no processo como líder da organização criminosa. A decisão também menciona a participação de Hayner William Monjardim Cordeiro, jogador do Vila Nova, nas conversas e nas abordagens às testemunhas.

A prisão foi decretada no âmbito da Operação "A Tropa", em ação penal movida pelo Ministério Público do Espírito Santo. Inicialmente, a Justiça havia determinado a prisão preventiva de outros quatro investigados, mas concedido a David medidas cautelares, como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com testemunhas e investigados e entrega do passaporte.

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A situação mudou após a análise de novos elementos reunidos pela Polícia Civil, especialmente a extração de dados de um iPhone 17 Pro Max apreendido com o atleta e os depoimentos prestados por duas testemunhas em 6 de novembro. Com as novas informações, o Ministério Público apresentou um aditamento à denúncia, incluindo David e Hayner na acusação de embaraçar investigação envolvendo organização criminosa.

Conversas no celular e oferta de R$ 5 mil

De acordo com a decisão, diálogos mantidos entre David e Hayner entre os dias 28 e 31 de julho de 2026 indicariam uma tentativa de interferir nos depoimentos de pessoas envolvidas na investigação. Em uma conversa de 31 de julho, Hayner teria mencionado uma oferta anterior de dinheiro a Wesley Almeida de Jesus, sobrevivente de uma tentativa de homicídio atribuída a Edson e Ruan.

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Na sequência, David teria reconhecido que ofereceu dinheiro. A magistrada reproduziu um trecho da conversa em que o jogador responde:

— Eu ofereci mesmo, mas… só pra deixar isso de lado.

Para a juíza, o diálogo não poderia ser interpretado como uma simples transação financeira. A decisão destaca que a oferta aparece associada à intenção de fazer com que Wesley deixasse de apresentar declarações desfavoráveis a Edson.

Em depoimento prestado à Polícia Civil em 6 de novembro, Wesley afirmou que David teria oferecido aproximadamente R$ 5 mil à irmã dele enquanto permanecia hospitalizado, após a tentativa de homicídio. Segundo o relato, o objetivo seria fazê-lo deixar de sustentar as acusações contra Edson. A testemunha também afirmou que recebeu uma ligação de Hayner, que teria tentado convencê-lo a modificar o depoimento.

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Outro relato citado pela magistrada envolve Henrique Almeida de Jesus, conhecido como "Japinha". Ele afirmou que David e Hayner ofereceram R$ 5 mil por meio do WhatsApp para que deixasse de prestar declarações desfavoráveis aos investigados e colaborasse com Edson e Ruan.

Segundo a decisão, a proposta teria sido acompanhada da promessa de que as ameaças cessariam e de que Henrique poderia voltar a circular tranquilamente pelo bairro onde morava. A testemunha relatou temor pela própria segurança e pela de seus familiares, além de afirmar que não consegue retornar normalmente à região.

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A juíza ressaltou que os depoimentos ainda deverão passar pelo contraditório judicial e que a responsabilidade penal dos acusados não está definida. Para a análise do pedido de prisão, porém, considerou que os relatos encontravam correspondência nas conversas extraídas do aparelho de David.

Conversa cita plano para roubar celular de testemunha

Um dos trechos mais graves da decisão trata de uma conversa de 30 de julho. Após receber informações de David sobre a possibilidade de um depoimento ser utilizado em benefício de Edson, Hayner teria sugerido acionar terceiros para assaltar Wesley e levar o celular dele.

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A proposta aparece reproduzida no documento:

— Qualquer coisas nóis manda alguém assaltar ele lá […] tomar aí esse bagulho aí, esse telefone aí.

A avaliação da magistrada é que a sugestão não se limitava a uma tentativa de convencimento da testemunha. O aparelho poderia conter informações e registros relacionados aos fatos investigados, e a intenção de subtraí-lo mediante violência representaria uma tentativa de retirar uma possível fonte de prova.

A decisão também destaca uma mensagem de 28 de julho na qual Hayner teria afirmado: "é pra matar os dois". A frase foi analisada em conjunto com as demais conversas e com as ameaças relatadas pelas testemunhas.

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Em outro diálogo, de 31 de julho, Hayner teria lamentado que Wesley tivesse sobrevivido ao atentado anterior:

— O foda que ele é a vítima, mano. Tá vivo. Deixou o cara vivo. O pior de tudo é isso.

Para a juíza, as mensagens, consideradas em conjunto com os depoimentos, indicariam que a tentativa de interferência na investigação poderia ultrapassar a oferta de dinheiro e envolver intimidação e violência.

Por que a Justiça mudou de posição sobre DVD?

A decisão também explica por que a prisão preventiva de David foi decretada agora, embora o pedido tivesse sido negado anteriormente.

Na primeira análise, a magistrada entendeu que não havia elementos concretos suficientes para individualizar a participação do jogador em atos de ameaça ou intimidação de testemunhas. Por isso, ele respondeu inicialmente à ação penal sob medidas cautelares.

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Com a extração forense do celular e os novos depoimentos, a Justiça considerou que o cenário havia mudado. A juíza destacou que as conversas apontavam para o reconhecimento da oferta de dinheiro a Wesley e que o depoimento de Henrique também atribuía ao jogador a participação na proposta de R$ 5 mil para alteração de declarações.

A defesa de David argumentou que Wesley havia apresentado versões divergentes em depoimentos anteriores, além de sustentar que o jogador cumpriu as medidas cautelares impostas e mantinha vínculo profissional. A magistrada reconheceu que as divergências deverão ser esclarecidas durante a instrução do processo, mas considerou que os novos elementos justificavam a prisão.

Outro ponto analisado foi a data das conversas. Embora parte dos diálogos tenha ocorrido em julho, a juíza considerou que os elementos só foram individualizados com a análise técnica realizada em novembro. Também levou em conta os novos relatos de temor das testemunhas e um bilhete datado de 28 de agosto, atribuído a Edson e encaminhado a Hayner, no qual ele solicitava ajuda.

Na avaliação da magistrada, as medidas cautelares anteriores não seriam suficientes porque as tentativas de interferência poderiam ocorrer remotamente ou por meio de terceiros.

Transferências de R$ 9 mil a advogado entram na decisão

Outro trecho da decisão trata de uma comunicação complementar da Polícia Civil envolvendo o advogado Vinícius Amorim Silva, defensor de Edson. Segundo o relatório policial mencionado pela magistrada, foram identificadas conversas nas quais o profissional teria encaminhado a David documentos com informações sobre testemunhas protegidas, além de um link para uma gravação de audiência realizada em 10 de fevereiro de 2026.

O relatório aponta que o arquivo teria permanecido disponível para acesso público na internet por meio de um link de armazenamento em nuvem. A Polícia Civil, no entanto, ressalvou que ainda não havia identificado quem configurou o compartilhamento público.

A decisão também registra transferências financeiras de David para o advogado, que totalizariam R$ 9.070 entre outubro de 2025 e julho de 2026. A magistrada determinou o envio dos relatórios ao Ministério Público com atribuição criminal para avaliar a necessidade de uma investigação específica sobre o possível compartilhamento de informações sigilosas e os repasses.

A juíza fez uma ressalva expressa: a decisão não atribui culpa ou infração penal ou disciplinar ao advogado. Segundo o documento, o recebimento de valores ou o compartilhamento de informações processuais, isoladamente, não demonstram irregularidade. A apuração deverá esclarecer a origem e a finalidade dos repasses, além das circunstâncias do envio dos documentos e da gravação.

Também foi determinada a comunicação urgente à 3ª Vara Criminal de Serra para que sejam avaliadas medidas de restrição ao acesso público da gravação e de preservação dos registros técnicos. A magistrada reforçou a necessidade de proteger dados, imagens e informações que possam identificar as testemunhas.

Prisão preventiva e próximos passos

Ao final da decisão, a juíza decretou a prisão preventiva de David e Hayner, com fundamento na garantia da ordem pública e, especialmente, na conveniência da instrução criminal. Os mandados foram expedidos com validade até 25 de novembro de 2046.

Após a prisão, DVD será levado para Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde participará da audiência de custódia. A informação foi confirmada por um delegado da Polícia Civil do Espírito Santo. Segundo ele, o atacante permanecerá preso no Rio, à disposição da 5ª Vara Criminal de Serra, no Espírito Santo.

Caberá à própria 5ª Vara Criminal de Serra decidir se David continuará detido no Rio de Janeiro ou se será transferido para o Espírito Santo. A definição sobre o local de permanência do jogador, portanto, ainda depende de uma decisão da Justiça capixaba.

A magistrada também autorizou a busca e apreensão de novos celulares que estejam em posse dos investigados ou nos endereços já individualizados no procedimento cautelar. A Polícia Civil poderá realizar a extração e a análise forense dos dados, com apoio do Ministério Público, respeitando a cadeia de custódia das provas.

Além disso, foi autorizado o compartilhamento dos relatórios policiais, das conversas e dos depoimentos com a 3ª Vara Criminal de Serra, onde Edson e Ruan respondem pela tentativa de homicídio contra Wesley.

A decisão recebeu o aditamento à denúncia e incluiu David e Hayner na ação penal pela suposta prática de embaraçar investigação envolvendo organização criminosa. O processo seguirá para as próximas etapas, com apresentação das respostas à acusação e análise das manifestações das defesas.

As acusações descritas na decisão ainda serão submetidas à instrução judicial. A decretação da prisão preventiva não representa condenação dos investigados.