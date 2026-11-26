Estrangeiros reagem à atuação de Rayan em Celta x Bournemouth: 'Imparável'
Jogador entrou e marcou o gol da vitória
O Bournemouth derrotou o Celta de Vigo por 2 a 1 nesta quinta-feira (26), e Rayan virou assunto entre estrangeiros nas redes sociais. Os espanhóis abriram o placar com gol de Iago Aspas, porém Álvaro Rodríguez e o atacante brasileiro viraram o duelo. Com o resultado da partida, válida pela Europa League, o time treinado por Marco Rose segue com 100% de aproveitamento na competição.
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Veja alguns comentários:
Tradução: Bournemouth marca com Rayan. Este time do Bournemouth é imparável, eles estão completando uma virada com um cartão vermelho. 2-1 para o Bournemouth
Tradução: Rayan, o final é tão composto e é um movimento tão bonito do Bournemouth. Muito rápido na transição, as conexões estão inteligentes e fluidas, o passe para Rayan foi perfeito do Tavernier e o brasileiro estava lá para chutar para dentro da rede.
Tradução: RAYAN DEU A VANTAGEM PARA O BOURNEMOUTH CONTRA O CELTA DE VIGO!!]
Tradução: Nossa! Que final, Rayan Vitor! 4º gol pelo Bournemouth na Liga Europa
Outro brasileiro tem brilhado no Bournemouth
Evanilson vive um dos melhores momentos desde que chegou ao futebol inglês. No último sábado (21), o atacante brasileiro balançou as redes na vitória do Bournemouth por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest, pela 11ª rodada da Premier League, e alcançou o topo do ranking de participações em gols do campeonato. Com o resultado, o jogador ultrapassou Erling Haaland, do Manchester City, e assumiu a liderança isolada da estatística.
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O brasileiro chegou a dez participações diretas em gols na competição, sendo seis gols e quatro assistências. Haaland aparece logo atrás, com nove, enquanto João Pedro, do Chelsea, soma oito. Outro dado que chama a atenção é a regularidade de Evanilson: o atacante marcou nas últimas seis rodadas consecutivas da Premier League.
O gol diante do Nottingham Forest saiu aos 19 minutos do primeiro tempo. Depois de receber a bola dentro da área, o brasileiro finalizou no ângulo e abriu o placar para os visitantes. Nos acréscimos da etapa inicial, Justin Kluivert marcou o segundo e confirmou a vitória dos Cherries.
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