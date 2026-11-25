Após a vitória do Barcelona sobre o Sabah por 4 a 1 na Champions League, Gabriel Jesus virou assunto entre estrangeiros nas redes sociais. O atacante brasileiro marcou o último gol da equipe treinada por Hansi Flick no duelo disputado no Azerbaijão.

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Com o resultado, o clube catalão figura na quarta colocação da tabela de classificação da competição, com quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos disputados.

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Veja alguns comentários:

Tradução: Gabriel Jesus está realmente marcando gols que algumas pessoas não entendem. Sabah 1-4 FC Barcelona

Tradução: Muito bom jogo de Gabriel Jesus.

Tradução: Que gracioso que foi o gol de Gabriel Jesus

Tradução: Gabriel Jesus está mal

Gabriel Jesus comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Sabah, pela Champions League (Foto: Igor Ivanko/AFP)

Como foi a partida?

Na etapa inicial, o Sabah assustou o Barcelona, mas o clube catalão melhorou e foi para o intervalo com a vantagem mínima. Na primeira chance dos mandantes, Aliyev recebeu um passe açucarado de Du Queiroz e bateu de primeira para defesa de Joan García. Os culés responderam com Pedri aproveitando uma bola rebatida pela defesa na entrada da área e soltando uma bomba para grande defesa de Pokatilov. Em outra oportunidade do Sabah, Joan García cortou uma bola errada após cobrança de escanteio, Nwachukwu ajeitou de peito para Aliyev, que carimbou o travessão. E aos 30 minutos, Adeyemi fez boa jogada pelo lado direito da área, cruzou, Pokatilov rebateu a bola para o meio da área e Gordon chegou finalizando para estufar as redes. Na reta final, Gabriel Jesus e Fermín López também finalizaram, mas pararam em duas defesas do goleiro adversário.

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No segundo tempo, o Barcelona voltou com tudo e ampliou a vantagem contra o Sabah. Aos cinco minutos, Gabriel Jesus recebeu na área, finalizou com força, Pokatilov defendeu, mas Gordon aproveitou o rebote para chutar de primeira e marcar seu segundo gol. Na sequência, os culés roubaram uma bola no campo de ataque, Gordon acionado pelo lado esquerdo e bateu para defesa de Pokatilov. E aos nove minutos, Balde foi acionado pelo lado esquerdo da área e cruzou rasteiro para Adeyemi chegar de carrinho e estufar as redes. Aos 14 minutos, Koundé aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para grande defesa do goleiro adversário, mas Gabriel Jesus aproveitou o rebote e empurrou para o fundo das redes. O Sabah respondeu aos 17 minutos com Mickels recebendo um passe de Nwachukwu na grande área e chutando de canhota para descontar o marcador. Nos minutos finais, o Barcelona quase ampliou com Adeyemi sendo acionado pelo lado esquerdo da área e acertando o travessão.