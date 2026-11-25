Atlético-MG e Corinthians fazem duelo decisivo para G-6 e Z-4 sob muitos olhares atentos
Dez clubes secam ou torcem no encerramento da 36ª rodada do Brasileirão
O duelo que encerra a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (25), mobiliza praticamente toda a tabela da Série A. Atlético-MG e Corinthians medem forças na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em confronto com impacto direto tanto na corrida pela Libertadores quanto na dramática luta contra o rebaixamento.
Os donos da casa contarão com a torcida não apenas dos atleticanos presentes ao estádio, mas também dos adeptos de Vitória, Botafogo, Grêmio, Mirassol e Internacional — grupo que seca o clube paulista na batalha para escapar do Z-4. Em contrapartida, os visitantes terão o apoio à distância de Athletico-PR, Bahia, Red Bull Bragantino, Santos e Vasco, quinteto que mira os últimos postos rumo ao principal torneio continental.
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Briga por vaga na Libertadores
No cenário atual, os seis primeiros colocados asseguram presença na próxima edição da Libertadores, mas essa faixa pode ser ampliada caso o Palmeiras conquiste o título sul-americano neste fim de semana e/ou o Grêmio acabe rebaixado — o que invalidaria a vaga tricolor oriunda da final da Copa do Brasil. Dessa forma, o G-6 tem chances reais de virar G-7 ou até G-8.
Atualmente, o Galo ocupa a 7ª posição, com 51 pontos, três atrás do Bahia e apenas um à frente de Bragantino e Santos. Um triunfo em Belo Horizonte faz os mineiros ultrapassarem o Esquadrão de Aço no critério de desempate — adversário que encaram em confronto direto na rodada final —, entrando na zona de classificação e ganhando fôlego importante na reta decisiva.
Em caso de empate ou revés, porém, o elenco chegará sob forte pressão para os dois compromissos derradeiros. Garantir o passaporte continental tornou-se a única via para salvar o ano após as frustrações com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil e o vice-campeonato da Copa Sul-Americana.
Últimas partidas de quem está na briga:
- Athletico-PR (57): Mirassol (f) e São Paulo (c).
- Bahia (54): Botafogo (f) e Atlético-MG (c).
- Atlético-MG (51): Vasco (c) e Bahia (f).
- Bragantino (50): Internacional (f) e Fluminense (c).
- Santos (50): Vitória (f) e Botafogo (c).
- Vasco (47): Atlético-MG (f) e Vitória (c).
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Luta contra o rebaixamento
Com apenas Chapecoense e Remo matematicamente rebaixados e diversos campeões nacionais ameaçados, a batalha pela permanência promete ser o enredo mais emocionante das rodadas finais da competição.
O Corinthians abre a zona de degola na 17ª colocação, com 40 pontos — dois de vantagem sobre o Internacional e apenas um a menos que Mirassol e Grêmio. Uma vitória em Minas Gerais alça o Timão ao 14º lugar, deixando a equipe paulista a mais um resultado positivo de zerar o risco de queda. Por outro lado, um tropeço mantém o time do Parque São Jorge em situação delicada na tabela.
Últimas partidas de quem está na briga:
- Vitória (44): Santos (f) e Vasco (f).
- Botafogo (43): Bahia (c) e Santos (f).
- Grêmio (41): Corinthians (f) e Mirassol (c).
- Mirassol (41): Athletico-PR (c) e Grêmio (f).
- Corinthians (40): Grêmio (c) e Remo (f).
- Internacional (38): Bragantino (c) e Cruzeiro (f).
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Pressão para Atlético-MG e Corinthians
O embate na capital mineira carrega tensão máxima para os dois lados. Além de tentar resgatar a temporada, a equipe mineira busca encerrar um incômodo jejum de oito partidas sem vencer. Já os visitantes atravessam sequência invicta de três jogos e chegam embalados pela goleada por 4 a 0 aplicada sobre o Botafogo, mas sabem que não terão tranquilidade até confirmar a permanência na elite.
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