O Vasco terá uma reta final de outubro movimentada, com compromissos importantes dentro e fora das quatro linhas. Entre os desafios, o Cruz-Maltino busca uma vaga na final da Copa Sul-Americana, acompanha a votação dos sócios sobre a venda de 90% das ações da SAF e enfrenta Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

Para começar, o Gigante da Colina encara o Boca Juniors nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. Após vencer por 1 a 0 na Argentina, o time comandado por Pedro Emanuel joga pelo empate para garantir a classificação à final. O confronto pode recolocar o clube em uma decisão internacional após 26 anos.

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Bruno Duarte em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

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Reta final de venda da SAF

Na sexta-feira (23), a atenção se volta para os bastidores. O Vasco realizará a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na qual os sócios votarão a proposta de venda de 90% das ações da Vasco SAF à Almirante Participações, empresa ligada a Marcos Faria Lamacchia. Ao todo, 7.195 associados estão aptos a participar da votação, conforme a lista divulgada pelo clube.

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O Conselho Deliberativo já aprovou a proposta, que prevê a permanência do Vasco associativo com 10% das ações e a manutenção de direitos especiais. Caso os sócios também deem sinal verde ao negócio, a operação ainda precisará passar pela análise da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), etapa necessária antes da conclusão da transação.

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Marcos Lamacchia no gramado de São Januário antes de Vasco x Cruzeiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Corinthians e Flamengo em sequência decisiva pelo Brasileirão

No sábado (24), o Cruz-Maltino volta a campo para enfrentar o Corinthians, em confronto direto pelo Brasileirão. O Vasco ocupa a 15ª posição, com 35 pontos e um jogo a menos, enquanto a equipe paulista soma 32 pontos e aparece uma colocação abaixo. Além da importância dos três pontos na luta para se afastar da zona de rebaixamento, o duelo traz o peso da rivalidade após a final da Copa do Brasil de 2025.

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O retrospecto recente também representa um desafio para o time carioca. Nos últimos 28 confrontos entre as equipes, o Corinthians soma 18 vitórias, nove empates e apenas uma derrota, sofrida em julho de 2024.

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Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0 no primeiro turno (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Para fechar o mês, o Vasco terá pela frente o clássico contra o Flamengo, na quinta-feira (29). Além de buscar pontos importantes na reta final do Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina tentará encerrar o longo jejum diante do rival.

A última vitória vascaína aconteceu no Campeonato Carioca de 2023, quando Puma Rodríguez marcou um golaço de fora da área e garantiu o triunfo cruz-maltino. Desde então, as equipes se enfrentaram 14 vezes, com nove vitórias do Flamengo e cinco empates.

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