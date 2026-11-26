Advogado de David, do Vasco, se manifesta após prisão: 'Desproporcional'
Defesa afirma que atacante colaborava com a Justiça, nega envolvimento em crimes
O advogado de David, atacante do Vasco conhecido como DVD, manifestou-se nesta quinta-feira (26) após a prisão do jogador. Em conversa com jornalistas, Silmar Corrêa classificou a decisão como desproporcional, afirmou que o atleta vinha colaborando com a Justiça e anunciou que vai entrar com um habeas corpus para tentar reverter a prisão preventiva. Segundo apuração do Lance!, o jogador foi encaminhado para a unidade prisional em Benfica, no Rio de Janeiro.
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— A defesa recebeu com surpresa esse pedido de prisão, porque o David vinha colaborando, cumprindo todas as determinações judiciais. A gente acha completamente descabível, desproporcional essa medida tão grave que é a prisão — disse o advogado.
O defensor também negou o envolvimento do atacante nos crimes investigados pela Polícia Civil do Espírito Santo. Segundo ele, as mensagens encontradas durante as apurações estão fora de contexto e serão contestadas no processo.
— O David não tem envolvimento. Essas mensagens que estão vinculadas estão completamente fora de contexto, a gente vai demonstrar isso — afirmou.
Questionado sobre possíveis ameaças a testemunhas e pagamentos para atrapalhar as investigações, o advogado voltou a contestar as conversas atribuídas ao jogador.
— São mensagens isoladas, são mensagens de terceiros que estão sendo atribuídas ao David, mas não são dele — declarou.
A defesa informou que já trabalha no pedido de habeas corpus e espera conseguir reverter a prisão. O advogado também afirmou que pretende provar a inocência do atacante durante o processo.
Entenda o caso envolvendo David, do Vasco
A prisão de David faz parte de uma investigação da Polícia Civil do Espírito Santo sobre uma suposta organização criminosa. O inquérito apura possíveis crimes de tráfico interestadual de drogas e armas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, além de possíveis ligações com o Comando Vermelho (CV).
O atacante já havia sido alvo da Operação A Tropa, deflagrada pela polícia capixaba. Na ocasião, a Justiça determinou a entrega do passaporte do jogador e o cumprimento de medidas cautelares enquanto as investigações seguiam.
O nome de David apareceu durante as apurações sobre Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de infância do atacante que responde por uma tentativa de homicídio em 2024. Os investigadores encontraram conversas entre os dois e também com Hayner William Monjardim Cordeiro, jogador do Vila Nova.
Em depoimento prestado em setembro, David negou envolvimento com o tráfico de drogas e armas.
Após a partida entre Vasco e Botafogo, em 30 de outubro, o atacante foi intimado a entregar o passaporte à Polícia Civil, por determinação da Justiça do Espírito Santo, no âmbito da Operação A Tropa.
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Vasco se manifesta sobre prisão de David
Cruz-Maltino informou que colocou o Departamento Jurídico à disposição do jogador.
Jogador do Vasco é preso em investigação sobre tráfico de drogas e armas
Atacante já havia sido alvo de operação da Polícia Civil do Espírito Santo e estava com o passaporte retido
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