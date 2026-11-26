Estrangeiros reagem à atuação de Wesley, ex-Flamengo: 'Não é'
Roma busca empate fora de casa e tira os 100% de aproveitamento do PSG na Liga dos Campeões
O lateral Wesley, ex-Flamengo, foi assunto entre torcedores estrangeiros após cometer um pênalti na partida entre PSG e Roma, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O lance aconteceu no segundo tempo, quando o brasileiro acabou sendo apontado como responsável pela penalidade que permitiu ao time francês chegar ao empate, em um confronto que terminou em 2 a 2 no Parque dos Príncipes.
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Veja a repercussão:
Tradução: isso deveria ter sido um cartão vermelho para o Wesley. ele não tinha intenção de jogar a bola
o árbitro errou na marcação
Tradução: Hakimi cai com o menor contato. Wesley é superado e não deveria usar as mãos, mas é um contato tão mínimo, Hakimi cai procurando um pênalti. O jogo está tão mole.
Tradução: Eles finalmente acertaram um passe em profundidade de Maghnes para Hakimi. Wesley comete uma falta clara em Hakimi e é pênalti e cartão amarelo. A revisão é para ver se foi dentro da área ou fora. Parece que é pênalti. Se não fosse, Wesley seria expulso. #PSGASR
Tradução: Só no Roma Wesley é um grande jogador. Ele é mediano.
Tradução: Pênalti estúpido para sofrer, Wesley. É o Hakimi, não é 100% que ele vai marcar, deixa ele chutar/passar
Tradução: Como é que isso não foi cartão vermelho pro Wesley, a propósito?
Como foi PSG x Roma?
PSG e Roma empataram por 2 a 2 no Parque dos Príncipes, em Paris. Depois de saírem atrás no placar com gol de Hermoso, aos cinco minutos do primeiro tempo, os franceses buscaram a reação e chegaram à virada com Zabarnyi, aos 31, e Dembélé, de pênalti, na segunda etapa. No entanto, os italianos não desistiram e garantiram a igualdade com Malen, aos 30 minutos, após o árbitro marcar pênalti por toque de mão de Vitinha.
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Na etapa final, o PSG voltou mais ofensivo e passou a controlar as ações da partida. Logo no início, Hakimi sofreu uma falta cometida pelo brasileiro Wesley. Apesar da maior posse de bola e da pressão dos franceses, a Roma se manteve organizada defensivamente e aproveitou a oportunidade na cobrança de pênalti para buscar o empate.
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