Rayan decide em vitória do Bournemouth sobre o Celta de Vigo; veja gols
Ex-Vasco balançou as redes na vitória por 2 a 1, fora de casa, pela quinta rodada
O Bournemouth venceu o Celta de Vigo por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), fora de casa, pela quinta rodada da Liga Europa. O Celta abriu o placar com Iago Aspas, mas o Bournemouth reagiu e chegou ao empate com Álvaro Rodríguez. Na sequência, Rayan apareceu para marcar o gol da virada e confirmar a quinta vitória consecutiva dos ingleses no torneio.
A campanha do Bournemouth é impecável em sua primeira participação em uma competição internacional. Com cinco triunfos em cinco partidas, o clube é o único com 100% de aproveitamento e lidera a competição. Até aqui, são 13 gols marcados e apenas três sofridos.
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Veja os gols de Celta de Vigo x Bournemouth
Rayan divide artilharia da Liga Europa
O gol contra o Celta também colocou Rayan na liderança da artilharia da Liga Europa. O atacante chegou a quatro gols em cinco partidas e divide o posto com Dion Drena Beljo, do Dínamo Zagreb, da Croácia.
Contratado pelo Bournemouth após se destacar com a camisa do Vasco, o jovem brasileiro vem aproveitando a oportunidade no futebol inglês e já se coloca entre os principais goleadores desta edição do torneio.
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