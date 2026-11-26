O Bournemouth venceu o Celta de Vigo por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), fora de casa, pela quinta rodada da Liga Europa. O Celta abriu o placar com Iago Aspas, mas o Bournemouth reagiu e chegou ao empate com Álvaro Rodríguez. Na sequência, Rayan apareceu para marcar o gol da virada e confirmar a quinta vitória consecutiva dos ingleses no torneio.

A campanha do Bournemouth é impecável em sua primeira participação em uma competição internacional. Com cinco triunfos em cinco partidas, o clube é o único com 100% de aproveitamento e lidera a competição. Até aqui, são 13 gols marcados e apenas três sofridos.

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Veja os gols de Celta de Vigo x Bournemouth

Rayan divide artilharia da Liga Europa

O gol contra o Celta também colocou Rayan na liderança da artilharia da Liga Europa. O atacante chegou a quatro gols em cinco partidas e divide o posto com Dion Drena Beljo, do Dínamo Zagreb, da Croácia.

Contratado pelo Bournemouth após se destacar com a camisa do Vasco, o jovem brasileiro vem aproveitando a oportunidade no futebol inglês e já se coloca entre os principais goleadores desta edição do torneio.

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