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Vasco vive semana decisiva com definição de técnico, reforços e batalha na Justiça

Clube tenta avançar em negociações no futebol e Pedrinho busca reverter afastamento da SAF

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 09:01
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Pedrinho durante coletiva realizada na sede do Vasco, em São Januário
Pedrinho durante coletiva realizada na sede do Vasco, em São Januário (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

A semana promete ser movimentada para o Vasco, tanto dentro quanto fora de campo. Enquanto a diretoria trabalha para definir o novo treinador e dar sequência ao planejamento para a sequência da temporada, os bastidores seguem agitados por causa da crise envolvendo a SAF e o afastamento de Pedrinho do conselho da Sociedade Anônima.

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    No departamento de futebol, a prioridade é acertar a contratação do substituto de Renato Gaúcho. O principal alvo é Franclim Carvalho, atualmente no Botafogo. As conversas avançaram nos últimos dias, e a expectativa é que o Vasco arque com a multa rescisória do treinador, considerada acessível por corresponder a alguns salários. Caso o acordo seja concretizado, Franclim receberá uma valorização salarial em relação ao vínculo atual.

    Além da definição do novo comandante, o clube também busca avançar nas negociações por reforços. No entanto, todas as movimentações dependem agora do aval da interventora Samantha Longo, nomeada pela Justiça para administrar a SAF pelos próximos 60 dias.

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    ➡️ Pedrinho se manifesta e diz que venda da SAF do Vasco estava próxima de ser anunciada

    Um dos casos é o do meia colombiano Nelson Deossa, que já tinha negociações bem encaminhadas com o Cruz-Maltino. Apesar disso, a contratação só poderá ser concluída após a análise da interventora. Samantha já afirmou, porém, que não pretende interferir nas decisões técnicas do futebol, deixando essa responsabilidade para o diretor executivo Admar Lopes e sua equipe. Sua atuação será voltada à análise da viabilidade financeira de cada operação.

    Enquanto isso, fora de campo, Pedrinho e seus aliados trabalham para tentar derrubar a decisão judicial que o afastou do comando da SAF.

    A liminar foi concedida a pedido da 777 Carioca, com base em apontamentos feitos pelo Conselho Fiscal da própria SAF, que alegou problemas de governança, falta de transparência e dificuldades para exercer a fiscalização da empresa.

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    Torcedores do Vasco se movimentam

    No domingo (28), torcedores se reuniram em frente à fachada de São Januário em apoio a Pedrinho. Convocado pelas principais torcidas organizadas, o protesto também teve como principal pauta a cobrança pela venda da SAF do Vasco.

    Torcedores do Vasco em protesto na frente de São Januário
    Torcedores do Vasco em protesto na frente de São Januário (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

    Durante a manifestação, os vascaínos entoaram cânticos em defesa do presidente e pediram agilidade na conclusão das negociações envolvendo a Sociedade Anônima do Futebol. Representantes das organizadas afirmaram que este foi apenas o primeiro de uma série de atos previstos para pressionar pela definição do futuro da SAF.

    Com decisões importantes previstas nos bastidores e no mercado da bola, a semana pode ser determinante para os rumos do Vasco dentro e fora das quatro linhas.

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