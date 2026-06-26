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Empresários de atletas publicam manifesto em defesa de Pedrinho no Vasco

Grupo divulgou um manifesto em apoio ao presidente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 22:35
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Jogadores do Vasco comemoram gol marcado em São Januário
Elenco do Vasco comemora gol marcado na Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Um grupo de empresários de jogadores publicou um manifesto em defesa da forma como o futebol do Vasco vem sendo conduzido durante a gestão do presidente Pedrinho, que foi afastado da SAF do clube pela Justiça nesta semana. A informação foi divulgada inicialmente pelo O Globo e confirmada pelo Lance!.

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    Os agentes afirmamque todas as negociações envolvendo transferências, salários, comissões e direitos econômicos foram tratadas diretamente pelos executivos do departamento de futebol do clube. São mencionados nomes como Rodrigo Dias, responsável pela base, além de Marcelo Sant'Ana (ex-diretor de futebol), Admar Lopes e o ex-CEO Carlos Amodeo.

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    Pedrinho durante coletiva do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

    Os signatários também afirmam que seguem à disposição do Vasco para eventuais esclarecimentos e dizem buscar "reafirmar os fatos como ocorreram". O texto é assinado por 12 empresários e intermediários de jogadores, entre eles Carlos Leite, Giuseppe Dioguardi, Bruno Lopes Dias, Leandro Trotta e Márcio Bittencourt, nomes conhecidos no mercado do futebol brasileiro.

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    Pedrinho espera reverter afastamento na Justiça

    Mesmo afastado da presidência da SAF, Pedrinho segue à frente da presidência da associação do Vasco e trabalha para reverter a decisão judicial nos próximos dias. A expectativa é de que sua defesa protocole em breve um recurso pedindo a anulação da liminar que determinou seu afastamento.

    Nos bastidores, aliados do dirigente avaliam que a decisão inicial apresenta fragilidades jurídicas e demonstram confiança na possibilidade de uma reversão em curto prazo. A expectativa do grupo é de que a Justiça reconsidere a medida, permitindo o retorno de Pedrinho ao comando da SAF para que o acordo com Marcos Lamacchia se concretize.

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