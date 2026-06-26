Empresários de atletas publicam manifesto em defesa de Pedrinho no Vasco Grupo divulgou um manifesto em apoio ao presidente

Um grupo de empresários de jogadores publicou um manifesto em defesa da forma como o futebol do Vasco vem sendo conduzido durante a gestão do presidente Pedrinho, que foi afastado da SAF do clube pela Justiça nesta semana. A informação foi divulgada inicialmente pelo O Globo e confirmada pelo Lance!.

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Os agentes afirmamque todas as negociações envolvendo transferências, salários, comissões e direitos econômicos foram tratadas diretamente pelos executivos do departamento de futebol do clube. São mencionados nomes como Rodrigo Dias, responsável pela base, além de Marcelo Sant'Ana (ex-diretor de futebol), Admar Lopes e o ex-CEO Carlos Amodeo.

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Pedrinho durante coletiva do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Os signatários também afirmam que seguem à disposição do Vasco para eventuais esclarecimentos e dizem buscar "reafirmar os fatos como ocorreram". O texto é assinado por 12 empresários e intermediários de jogadores, entre eles Carlos Leite, Giuseppe Dioguardi, Bruno Lopes Dias, Leandro Trotta e Márcio Bittencourt, nomes conhecidos no mercado do futebol brasileiro.

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Pedrinho espera reverter afastamento na Justiça

Mesmo afastado da presidência da SAF, Pedrinho segue à frente da presidência da associação do Vasco e trabalha para reverter a decisão judicial nos próximos dias. A expectativa é de que sua defesa protocole em breve um recurso pedindo a anulação da liminar que determinou seu afastamento.

Nos bastidores, aliados do dirigente avaliam que a decisão inicial apresenta fragilidades jurídicas e demonstram confiança na possibilidade de uma reversão em curto prazo. A expectativa do grupo é de que a Justiça reconsidere a medida, permitindo o retorno de Pedrinho ao comando da SAF para que o acordo com Marcos Lamacchia se concretize.

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