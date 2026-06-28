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Torcedores do Vasco fazem protesto em apoio a Pedrinho e cobram venda da SAF

Ato em frente a São Januário reuniu torcedores que protestaram contra ex-dirigentes

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 11:49
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Torcedores do Vasco em protesto na frente de São Januário
Torcedores do Vasco em protesto na frente de São Januário (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Torcedores do Vasco realizaram uma manifestação na manhã deste domingo (28), em frente à tradicional fachada de São Januário, para demonstrar apoio ao presidente Pedrinho e cobrar a venda da SAF do clube.

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    • ➡️ Pedrinho se manifesta e diz que venda da SAF do Vasco estava próxima de ser anunciada

    O protesto foi convocado pelas principais torcidas organizadas por meio das redes sociais e reuniu centenas de vascaínos. Durante o ato, manifestantes entoaram cânticos em defesa de Pedrinho e pediram agilidade no processo de venda da Sociedade Anônima do Futebol.

    Torcedores do Vasco em protesto na frente de São Januário
    Torcedores do Vasco em protesto na frente de São Januário (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

    Representantes das organizadas afirmaram que esta foi apenas a primeira de uma série de manifestações previstas para pressionar pela conclusão da negociação da SAF.

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    Faixa de protesto de torcedores do Vasco com o dizer &quot;Queremos venda da SAF, chega de político sanguissuga&quot;
    Faixa de protesto dos torcedores do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

    Além das cobranças pela venda, o protesto também teve como alvo dois ex-integrantes da diretoria associativa. Exonerados por Pedrinho após seu afastamento do Conselho de Administração da SAF, Silvio Almeida, ex-vice-presidente de Finanças, e Felipe Carregal, ex-vice-presidente Jurídico, foram criticados por parte da torcida, que os considera integrantes do grupo contrário à venda da SAF para o empresário Marcos Lamacchia.

    Cartaz na entrada de São Januário em protesto de torcedores do Vasco pedindo retorno de Pedrinho ao comando
    Cartaz em apoio ao presidente Pedrinho no Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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    Entenda o afastamento de Pedrinho da SAF do Vasco

    Pedrinho foi afastado do Conselho de Administração da Vasco SAF por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, em ação movida pela 777 Carioca, empresa ligada à antiga gestão da SAF. O processo trata de questões relacionadas à governança da companhia.

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    Com a decisão, a advogada Samantha Longo foi nomeada interventora da Vasco SAF por um período inicial de 60 dias, enquanto o processo judicial segue em tramitação.

    Apesar do afastamento da administração da SAF, a decisão não impede que o clube avance em negociações com potenciais investidores. Pedrinho, por sua vez, permanece normalmente no cargo de presidente do Vasco associativo.

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