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Presidente do Conselho Fiscal da Vasco SAF renuncia

Marco Norci Schroeder deixa o cargo e pede mais transparência na gestão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 13:50
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Marco Schroeder era presidente do Conselho Fiscal da SAF do Vasco
Marco Schroeder era presidente do Conselho Fiscal da SAF do Vasco (Foto: Reprodução)

O presidente do Conselho Fiscal da Vasco SAF, Marco Norci Schroeder, oficializou sua renúncia ao cargo, com efeitos a partir de 31 de julho de 2026. A decisão foi comunicada por meio de uma carta assinada também pelos conselheiros Carlos Antonio Rodrigues Jorge e David Tavares Neves Nunes, que anunciaram a renúncia coletiva do colegiado.

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    No documento, os dirigentes justificam a saída pela não realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2026, prevista no Estatuto Social da SAF até o dia 30 de abril. Segundo a carta, a ausência da assembleia impede a regular avaliação dos administradores, a aprovação das demonstrações financeiras e a eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

    Os conselheiros destacam que o atual momento da Vasco SAF exige uma estrutura de governança mais sólida, com administradores legitimamente eleitos pelos órgãos competentes. Eles defendem ainda a implementação de processos permanentes de compliance, regras mais rígidas de governança corporativa e mecanismos de controle para fortalecer a gestão da empresa.

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    Marco Schroeder
    Marco Schroeder era presidente do Conselho Fiscal da SAF do Vasco (Foto: Reprodução)

    Outro ponto de preocupação destacado na carta é o processo de busca por novos investidores. Marco Norci Schroeder afirma que o Conselho Fiscal não possui informações suficientes para avaliar se as negociações em andamento representam um bom negócio para a companhia. Apesar de reconhecer a necessidade de novos aportes financeiros, o dirigente ressalta que isso não significa aceitar qualquer modelo de investimento.

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    Confira a carta de denúncia completa

    Prezadas Senhoras e Senhores,

    Na qualidade de membros efetivos do Conselho Fiscal do Vasco da Gama SAF, vimos por meio desta comunicar nossa renúncia coletiva, com efeitos a partir de 31 de julho de 2026.

    Conforme previsto no Estatuto Social da Vasco da Gama SAF, os mandatos dos membros do Conselho Fiscal perduram até a realização da Assembleia Geral Ordinária de cada exercício.

    O artigo 16 estabelece a realização da AGO até o dia 30 de abril de cada ano e, entre outras matérias, o artigo 17 prevê a deliberação sobre as demonstrações financeiras, a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como a definição da remuneração dos administradores. Considerando que, até a presente data, não foi realizada a Assembleia Geral Ordinária de 2026, situação igualmente verificada em exercícios anteriores, entendemos necessário formalizar nossa saída, concedendo, contudo, prazo suficiente para que os acionistas possam indicar e eleger substitutos adequados durante o período de transição.

    O momento vivido pelo Vasco da Gama SAF, especialmente em seu processo de reconstrução financeira e de governança, exige, em nossa opinião, administradores legitimamente avaliados e eleitos pelos órgãos competentes previstos no Estatuto Social.

    Registramos também nossa preocupação com a necessidade de evolução da governança corporativa da companhia. Precisamos avançar para que o Vasco SAF não permaneça preso às práticas do passado. Sem gestão, governança e mecanismos sólidos de controle, dificilmente alcançaremos o Vasco que todos desejam construir.

    Entendemos como fundamental, como já sugerido anteriormente, a implementação de processos formais e permanentes de compliance aplicáveis aos diretores e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, inclusive como requisito prévio para posse e permanência nos cargos. Da mesma forma, consideramos necessária a adoção de compromissos de quarentena relativamente à participação em negócios, contratos ou posições vinculadas ao Vasco SAF.

    Aproveitamos ainda este momento para reafirmar a necessidade de o Vasco SAF desenvolver alternativas de governança e financiamento que assegurem sua continuidade e sustentabilidade de longo prazo. Contudo, sentimo-nos na obrigação de registrar que não dispomos das informações mínimas necessárias para avaliar se as operações em discussão neste momento representam um bom ou mau negócio para a companhia.

    O Vasco necessita de investidores, mas isso não significa aceitar qualquer modelo de acordo. Transparência é elemento indispensável em negociações desta relevância. O Vasco e o futebol brasileiro já possuem histórico de operações insuficientemente esclarecidas, e não podemos continuar contribuindo para esse cenário.

    Por fim, agradecemos a oportunidade de ter exercido nossas funções, a qual tivemos imenso orgulho e prazer em aceitar e cumprir com todo o zelo necessário, alguns de nós desde setembro de 2022. Reiteramos nosso compromisso pessoal com o fortalecimento institucional, financeiro e esportivo do Vasco da Gama.

    Atenciosamente,

    Marco Norci Schroeder
    Carlos Antonio Rodrigues Jorge
    David Tavares Neves Nunes

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    Antes de encerrar o mandato, os conselheiros reafirmam o compromisso com o fortalecimento institucional, financeiro e esportivo do Vasco, defendendo que a SAF adote práticas capazes de garantir sustentabilidade financeira e uma governança mais eficiente para o futuro.

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