Após ser afastado da Vasco SAF, Pedrinho exonera quatro membros da diretoria associativa Presidente associativo promove mudanças internas horas depois de decisão judicial que o retirou do comando da Vasco SAF

Após ser afastado do comando da Vasco SAF por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, Pedrinho promoveu mudanças na estrutura administrativa do clube associativo. O ex-jogador, que segue como presidente do clube, determinou a exoneração de quatro integrantes da diretoria.

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➡️Quem é Samantha Longo, interventora que assume a SAF do Vasco

Deixam seus cargos:

Silvio Roberto Vieira Almeida — Vice-Presidente de Finanças

Claudio Pereira Gomes — Diretor da Secretaria

Felipe Carregal Sztajnbok — Vice-Presidente Jurídico

Raphael Travassos de Souza Avellar, o "Pulga" — Vice-Presidente de História e Responsabilidade Social

Pedrinho e outros dois conselheiros foram afastados da SAF do Vasco

A Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento de Pedrinho, Christiano Stockler Campos e Felipe Elias do Conselho de Administração da Vasco SAF. A decisão foi proferida pela juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial, após pedido da 777 Carioca, e tem como base apontamentos feitos pelo Conselho Fiscal da empresa.

Com isso, Pedrinho permanece na presidência do clube associativo, mas perde o poder de gestão sobre a SAF.

A magistrada também determinou que a administração da Vasco SAF seja exercida provisoriamente pela advogada Samantha Longo. Além disso, a decisão estabelece que qualquer negociação envolvendo a venda da empresa deverá contar com a participação da 777 Carioca, além de autorização do Tribunal Arbitral e da própria Justiça do Rio de Janeiro.

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Pedrinho em coletiva do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

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