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Após ser afastado da Vasco SAF, Pedrinho exonera quatro membros da diretoria associativa

Presidente associativo promove mudanças internas horas depois de decisão judicial que o retirou do comando da Vasco SAF

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 23:00
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Pedrinho durante coletiva realizada na sede do Vasco, em São Januário
Pedrinho durante coletiva realizada na sede do Vasco, em São Januário (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Após ser afastado do comando da Vasco SAF por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, Pedrinho promoveu mudanças na estrutura administrativa do clube associativo. O ex-jogador, que segue como presidente do clube, determinou a exoneração de quatro integrantes da diretoria.

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    Deixam seus cargos:

    • Silvio Roberto Vieira Almeida — Vice-Presidente de Finanças
    • Claudio Pereira Gomes — Diretor da Secretaria
    • Felipe Carregal Sztajnbok — Vice-Presidente Jurídico
    • Raphael Travassos de Souza Avellar, o "Pulga" — Vice-Presidente de História e Responsabilidade Social

    Pedrinho e outros dois conselheiros foram afastados da SAF do Vasco

    A Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento de Pedrinho, Christiano Stockler Campos e Felipe Elias do Conselho de Administração da Vasco SAF. A decisão foi proferida pela juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial, após pedido da 777 Carioca, e tem como base apontamentos feitos pelo Conselho Fiscal da empresa.

    Com isso, Pedrinho permanece na presidência do clube associativo, mas perde o poder de gestão sobre a SAF.

    A magistrada também determinou que a administração da Vasco SAF seja exercida provisoriamente pela advogada Samantha Longo. Além disso, a decisão estabelece que qualquer negociação envolvendo a venda da empresa deverá contar com a participação da 777 Carioca, além de autorização do Tribunal Arbitral e da própria Justiça do Rio de Janeiro.

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    Pedrinho Coletiva Vasco
    Pedrinho em coletiva do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

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