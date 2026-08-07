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Lamacchia e Pedrinho apresentam projeto para novo CT do Vasco

Projeto prevê investimento de R$ 120 milhões e ampliação do CT Moacyr Barbosa

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 14:59
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Projeto da reforma do CT Moacyr Barbosa
Projeto da reforma do CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/GE/Qualidade da imagem ampliada por AI)

O Vasco deu mais um passo no planejamento para a modernização de seu centro de treinamento. Marcos Lamacchia, empresário que negocia a aquisição da SAF do clube, e representantes da gestão de Pedrinho apresentaram, nesta quinta-feira, um projeto para a ampliação do CT Moacyr Barbosa ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere. As imagens do projeto foram obtidas pelo GE.

O projeto prevê um investimento de aproximadamente R$ 120 milhões e a realização das obras no mesmo terreno onde atualmente funciona o centro de treinamento do Vasco.

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A proposta foi desenvolvida pelo arquiteto Renato Malki, contratado pela gestão de Pedrinho e pela equipe de Lamacchia. O profissional também foi responsável pelo projeto do novo centro de treinamento do Red Bull Bragantino, estrutura considerada uma referência pela direção vascaína.

A área total do terreno projetado é de quase 80 mil metros quadrados, enquanto a área construída deverá alcançar aproximadamente 17 mil metros quadrados. A estrutura contará com quatro campos de futebol, três edifícios e uma recepção central.

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Projeto da reforma do CT Moacyr Barbosa
Projeto da reforma do CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/GE/Qualidade ampliada por AI)

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Um dos prédios será destinado aos setores de Saúde e Performance, Comunicação e às áreas administrativas do clube. Outro espaço, chamado de "Hotelaria" no projeto, terá quartos destinados aos atletas, além de auditório, refeitório e cozinha industrial.

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O terceiro edifício será voltado ao setor de "Lazer", com uma estrutura destinada à realização de eventos e outras atividades.

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Apesar do planejamento já estar em andamento, a execução da obra ainda depende da obtenção dos alvarás e das garantias necessárias junto à Prefeitura do Rio. O Vasco também pretende manter encontros periódicos com o poder público para assegurar o andamento da documentação e evitar possíveis impactos causados por mudanças na administração municipal ou na legislação.

A assinatura definitiva da SAF também é uma das etapas necessárias para a execução do projeto. Lamacchia está em negociações avançadas para assumir o controle da SAF vascaína a partir de 2027.

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