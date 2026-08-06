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Grandes clubes do Rio apostam no uso de dados e IA para ampliar receita e aproximar torcedores

Executivos discutiram estratégias de comunicação, engajamento e monetização das torcidas

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 18:47
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Representantes de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo no painel “Marketing de clubes: a disputa comercial entre os grandes do Rio”, realizado nesta quinta-feira (5), na Rio Innovation Week
Representantes de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo no painel “Marketing de clubes: a disputa comercial entre os grandes do Rio”, realizado nesta quinta-feira (5), na Rio Innovation Week (Foto: Maurício Luz/Lance!)

Representantes de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo defenderam o uso de dados, CRM e inteligência artificial como ferramentas para ampliar receitas e fortalecer o relacionamento com os torcedores durante o painel "Marketing de clubes: a disputa comercial entre os grandes do Rio", realizado nesta quinta-feira (5), na Rio Innovation Week. Ao longo do debate, os executivos discutiram estratégias de comunicação, engajamento e monetização das torcidas e, ao final, apontaram a tecnologia como um dos principais caminhos para o futuro do marketing esportivo.

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O painel reuniu os CMOs de Flamengo e Fluminense, Ricardo Hinrichsen e Ronaldo França, o diretor comercial da SAF do Botafogo, Marcelo Furtado, e o diretor executivo comercial e de marketing do Vasco, João Vitor Assunção. Os participantes compartilharam experiências sobre como os clubes buscam conhecer melhor seus torcedores, criar canais de relacionamento e transformar esse vínculo em novas fontes de receita.

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Representantes de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo no painel "Marketing de clubes: a disputa comercial entre os grandes do Rio", realizado nesta quinta-feira (5), na Rio Innovation Week
Representantes de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo no painel "Marketing de clubes: a disputa comercial entre os grandes do Rio", realizado nesta quinta-feira (5), na Rio Innovation Week (Foto: Maurício Luz/Lance!)

Flamengo aposta em dados e CRM

Ao abordar o futuro do setor, Ricardo Hinrichsen afirmou que o Flamengo tem investido na estruturação de uma área dedicada a dados e CRM para conhecer melhor seu público e aprimorar as ações comerciais.

— Não posso fugir do óbvio, estamos de olho em dados. Fizemos um investimento grande para ter uma base de dados. Começamos a estruturar uma equipe de dados e CRM. É uma aposta, porque naturalmente tem um custo com pessoas, sistema, softwares, que não são baratos. Muitas vezes você tem um presidente, um gestor, que não entende essa importância, porque cadastro não dá dinheiro. Mas é um trabalho que melhora todas as outras áreas. Através das ações de CRM, já identificamos um aumento de venda de cinco mil ingressos por jogo, o que é muito significativo para o Flamengo, que já tem de média, mais de 50 mil. Isso é o futuro, porque o clube de futebol não é uma empresa de moda, de mídia ou de eventos. Ele não é nada, mas é tudo isso ao mesmo tempo. A gente já tem um mercado consumidor, o que eu preciso é conhecê-lo para captá-lo.

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Torcida do Flamengo
Torcida do Flamengo durante jogo contra o Ceará, antes da confirmação do título do Brasileirão (Foto: Adrian Fontes/Flamengo)

Fluminense defende uso da IA e troca entre clubes

Representando o Fluminense, Ronaldo França destacou que a inteligência artificial deve ser a principal ferramenta para transformar os dados já coletados pelos clubes em ações práticas. O dirigente também defendeu maior colaboração entre as equipes.

— A melhor aplicação do uso de IA para conseguirmos usar esses dados. Não tem muito o que inventar, a nossa torcida, nossos coienes, se movem por geração e geração. Os clubes precisam de comunicar mais e se ajudar. Já temos esses diálogos, mas precisa melhorar. A troca de informações sobre a Lei do Mandante, por exemplo, foi perfeita. Isso que estamos fazendo aqui é muito importante.

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Torcida do Fluminense apoia o time durante jogo contra o São Paulo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
Torcida do Fluminense apoia o time durante jogo contra o São Paulo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Botafogo quer mostrar potencial de engajamento

No Botafogo, Marcelo Furtado afirmou que o desafio passa por demonstrar ao mercado o potencial de engajamento proporcionado pelos clubes e acredita que a inteligência artificial poderá ajudar nesse processo.

— Tenho certeza de que o nosso engajamento é o melhor que podemos oferecer para as empresas, mas não conseguimos ainda mostrar isso para elas. Se conseguirmos, não tem nada mais rápido e fácil do que entrar nos clubes de futebol. A persona que as empresas buscam, ela encontra dentro dos clubes, com paixão para conectar com eles. A IA vai nos trazer isso.

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Torcida do Botafogo no Nilton Santos
Torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Vasco mira estruturação e análise de dados

João Vitor Assunção, do Vasco, avaliou que a coleta de informações deixou de ser o principal obstáculo. Segundo ele, o desafio agora é estruturar e interpretar esses dados para ampliar receitas e acompanhar toda a jornada do torcedor.

— O desafio de captar os dados os clubes já entenderam. Agora o desafio maior é estruturar e analisar os dados mais rápido, para captar a maior parte de receita possível e manter o relacionamento com o torcedor. É mapeá-lo do início ao fim, em todos os pontos em que ele se envolve com o clube.

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Torcida-Vasco-São-Januário
Torcida do Vasco em São Januário (Foto: Divulgação)

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