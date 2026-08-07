Torcedores reagem à nova contratação do Vasco: 'Pode dar certo' Cruz-Maltino acertou a contratação do atacante Facundo Colidio

O Vasco anunciou nesta sexta-feira (7) a contratação do atacante Facundo Colidio, de 26 anos, que pertencia ao River Plate. O jogador vai vestir a camisa número 9 do Cruz-Maltino. A movimentação do cruz-maltino no mercado agitou as redes sociais.

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Torcedores do clube reagiram com esperança à chegada do novo reforço. Parte da torcida comemorou a contratação de Facundo Colidio, que chega como esperança de se tornar o artilheiro da Colina para o restante da temporada.

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Apesar disso, a euforia pelo reforço não foi unanimidade. Alguns torcedores demonstraram preocupação com o reforço e cobraram a chegada do meia Santiago Sosa, que é outro alvo do Vasco na atual janela de transferência. Veja a repercussão abaixo:

Que a escrita do argentino matador aconteça novamente 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 — Fabin Cria (@ofabincria) August 7, 2026

Q seja um colírio pro meus olhos — JL💢 (@JulioS45522) August 7, 2026

Beleza...Anuncia logo o Sosa,me dá meu Zagueiro de respeito,mais um volante ou camisa 10 e um atacante goleador👍🏾 — CurryVascaíno (@CurrydoVasco) August 7, 2026

Cara de maluco ele tem , pode dar certo ✅ — Lucas Pinheiro (@Lucas92193101) August 7, 2026

Temos um 9 em Vascão 💢👏🏽 — Insta; lhenriquefg (@lhenriquenj22) August 7, 2026

Chegada de Colidio ao Vasco

O jogador desembarcou na manhã desta sexta-feira (7) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Cruz-Maltino. O Vasco desembolsará cerca de 4,5 milhões de dólares (R$ 22,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador.

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O clube carioca ainda terá a possibilidade de adquirir os outros 50% do passe de Colidio por mais 5 milhões de dólares (R$ 25,5 milhões), mediante o cumprimento de metas estabelecidas no contrato. A informação sobre o acerto foi publicada primeiramente pelo UOL.

Na chegada ao Rio de Janeiro, Colidio agradeceu o apoio recebido dos torcedores vascaínos nas redes sociais e destacou a responsabilidade de defender o clube.

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— Agradeço imensamente por todo o apoio que recebi nas redes sociais, pois acompanhei cada manifestação. Tenho plena consciência da grandeza do clube que represento e espero proporcionar muitas alegrias aos torcedores — disse o atleta.

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