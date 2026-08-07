Ventos fortes alteram programação da base do Vasco; profissional treina normalmente
Defesa Civil emitiu alerta nesta sexta-feira (7) por conta da previsão de rajadas no Rio
A previsão de ventos fortes no Rio de Janeiro alterou a programação das categorias de base do Vasco nesta sexta-feira (7). A Defesa Civil emitiu um alerta diante das condições climáticas, e a capital fluminense entrou em "Estágio 2" como medida de prevenção.
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As atividades realizadas pela manhã, envolvendo as categorias do Sub-15 ao Sub-20, aconteceram normalmente. Já os treinamentos previstos para o período da tarde, do Sub-6 ao Sub-14, foram cancelados em razão da possibilidade de rajadas fortes.
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A equipe profissional, por sua vez, manteve a programação normalmente e realizou o treinamento previsto para esta sexta-feira. O elenco comandado por Pedro Emanuel se prepara para enfrentar o Bahia no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.
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A mudança na programação da base acontece pouco mais de uma semana depois de o Rio de Janeiro registrar fortes rajadas de vento, que chegaram a 92 km/h e provocaram danos em diferentes pontos da cidade. Diante da nova previsão, o Vasco optou por priorizar a segurança dos atletas e profissionais envolvidos nas atividades das categorias mais jovens.
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