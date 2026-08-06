Brenner ganha pontos com Pedro Emanuel e larga na frente por vaga de titular no Vasco Atacante marca duas vezes contra o Fluminense e encerra jejum de 113 dias

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O atacante Brenner viveu uma noite especial nesta quarta-feira (5) ao marcar duas vezes na vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, resultado que garantiu a classificação cruz-maltina para as quartas de final da Copa do Brasil. Além do peso do clássico, os gols diante do ex-clube fizeram o camisa 20 ganhar pontos importantes com o técnico Pedro Emanuel e largar na frente na disputa pela vaga de centroavante titular.

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No primeiro tempo, o atacante aproveitou o espaço na entrada da área, chutou forte de esquerda e venceu o goleiro Fábio em bela finalização, abrindo o placar para o Vasco. O segundo gol veio logo no início da etapa final: aos oito minutos, Brenner puxou contra-ataque e concluiu com categoria para ampliar a vantagem vascaína.

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Após 113 dias sem balançar as redes pelo Vasco, Brenner voltou a marcar e chegou ao quarto gol na temporada de 2026. O último havia sido na derrota por 2 a 1 para o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana.

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O atacante tem sido um dos jogadores mais cobrados pela torcida vascaína desde sua chegada ao clube. O camisa 20 viveu momentos conturbados, acumulando críticas pelo desempenho, e chegou a ser alvo de protestos de torcedores no CT Moacyr Barbosa. A pressão aumentou após desperdiçar cobranças de pênalti, incluindo uma na semifinal do Campeonato Carioca contra o próprio Fluminense, além de oportunidades claras de gol desperdiçadas ao longo da temporada.

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Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Pedro Emanuel abre disputa no ataque do Vasco

Desde a chegada de Pedro Emanuel, a posição de centroavante tem sido uma das mais disputadas do elenco. O treinador tem alternado as opções ofensivas e distribuído minutos entre os atacantes.

Spinelli: 3 jogos como titular

Brenner: 2 jogos como titular

David: 1 jogo como titular

Após a classificação, Pedro Emanuel voltou a defender a política de oportunidades no elenco e evitou definir a disputa como um simples rodízio.

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— Eu não chamo tanto de rodízio. Chamo mais de dar oportunidades a quem precisa delas e está demonstrando que pode ser importante para a equipe. Quando tiverem a oportunidade, terão que mostrar serviço. Senão, outro entra no lugar. Acho que essa é a competitividade das várias competições que temos, e é isso que vamos tentar fazer — afirmou o treinador.

O desempenho decisivo contra o Fluminense reforça a candidatura de Brenner para iniciar as próximas partidas como referência do ataque. Em um setor que vinha sendo alvo de críticas pela baixa produção ofensiva, o atacante foi o nome do jogo justamente no confronto mais importante do Vasco nas últimas semanas.

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Mesmo com a boa atuação do atacante, o clube segue ativo no mercado em busca de um novo centroavante. A diretoria entende que o elenco precisa ganhar profundidade para suportar a sequência de compromissos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Também na coletiva, Pedro Emanuel reforçou que concorda com a necessidade de reforços.

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— Temos um elenco que, naturalmente, precisa de alguns ajustes. Vamos tentar fazê-los em função disso, porque todas essas competições nos levam a ter jogos consecutivos — completou.

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