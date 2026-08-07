Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Oitavas da Copa do Brasil de 2026 registram queda de público em relação a 2025

Apesar do recuo no público acumulado, rodada decisiva bate marcas importantes em palcos como Maracanã, Neo Química Arena e Mangueirão.

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
07/08/2026 13:49
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google
Torcida do jogo das oitavas de final da Copa do Brasil entre Athletico-PR e Vitória.
Torcida do jogo das oitavas de final da Copa do Brasil entre Athletico-PR e Vitória - (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026 proporcionaram oito duelos entre 16 equipes em busca da classificação. Com confrontos eliminatórios, as partidas foram marcadas por disputas acirradas dentro de campo e pelo apoio dos torcedores nas arquibancadas. No entanto, em comparação com as oitavas de final de 2025, a atual fase registrou uma queda no público total.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Negócios no WhatsApp

Ao todo, segundo levantamento do Lance!, 436.689 torcedores estiveram presentes nas 16 partidas disputadas em formato de ida e volta, gerando uma renda total de R$ 26.901.400 na edição de 2026. O número representa uma queda de quase 40 mil torcedores em relação à mesma fase do ano passado.

continua após a publicidade
2025X2026

PÚBLICO TOTAL

476.442,00

﻿

436.689,00

MÉDIA DE PÚBLICO

29.777,63

﻿

27.293,06

RENDA TOTAL

R$ 30.524.963,00

﻿

R$ 26.901.400,00

Queda de público foi maior nos jogos da ida

Os jogos de ida, disputados entre os dias 1º e 3 de agosto, marcaram a abertura das oitavas de final. Nos oito primeiros confrontos, 195.965 pessoas compareceram aos estádios, uma média de 24.495 torcedores por jogo, gerando uma renda de R$ 11.286.500.

Na comparação com a rodada de ida das oitavas de 2025, a redução é notória. No ano anterior, a ida somou 292.072 torcedores, com média de 36.509 pessoas, e arrecadou R$ 16.479.460. A diferença supera 96 mil torcedores a menos nos jogos de ida de 2026, além de a rodada de abertura de 2025 ter concentrado os três maiores públicos daquela fase.

continua após a publicidade
IDA2025X2026

PÚBLICO TOTAL

292.072,00

195.965,00

MÉDIA DE PÚBLICO

36.509,00

24.495,63

RENDA TOTAL

R$ 16.479.460,00

R$ 11.286.500,00

Flamengo foi responsável pelo maior público das partidas de ida nas oitavas de 2025

Um dos fatores que explicam o menor público nas atuais oitavas foi a ausência de um público de topo equivalente ao do ano anterior. Nenhuma partida de 2026, na ida ou na volta, atingiu os 64.681 torcedores registrados em Flamengo x Atlético-MG no Maracanã, duelo de ida que liderou o público das oitavas de 2025.

Eliminado na quinta fase da Copa do Brasil de 2026, o Flamengo não ficava fora das oitavas da competição desde 2016, quando caiu diante do Fortaleza.

continua após a publicidade

Maiores públicos das partidas de ida em 2026 e 2025

2025

    1.
  1. Flamengo x Atlético-MG - 64.681 - Maracanã;
    2. 2.
  2. Corinthians x Palmeiras - 46.023 - Neo Química Arena
    3. 3.
  3. São Paulo x Athletico-PR - 42.012 - Morumbis;

2026

    1.
  1. Palmeiras x Fortaleza - 38.888 - Nubank Parque;
    2. 2.
  2. Atlético-MG x Juventude - 37.041 - Arena MRV;
    3. 3.
  3. Vasco x Fluminense - 36.608 - Maracanã.

Jogos de volta superam oitavas de 2025

Por outro lado, as partidas de volta das oitavas de 2026 superaram o desempenho da edição anterior. No total, 240.724 torcedores marcaram presença nos duelos decisivos, gerando uma média de 30.090 pessoas por estádio e renda de R$ 15.614.900. O crescimento foi de mais de 56 mil torcedores na comparação com os jogos de volta de 2025.

VOLTA 2025X2026

PÚBLICO TOTAL

184.370,00

﻿

240.724,00

MÉDIA DE PÚBLICO

23.046,25

﻿

30.090,50

RENDA TOTAL

R$ 14.045.503,00

﻿

R$ 15.614.900,00

Nesse sentido, os maiores públicos das oitavas de 2026 se concentraram nos confrontos de volta. A rodada registrou o recorde do Fluminense na atual edição, a quebra de recorde do Remo no ano durante a eliminação para o Santos e a marca do terceiro maior público do Corinthians na temporada em sua arena.

continua após a publicidade

Maiores públicos das partidas de volta em 2026 e 2025

2025

  • Palmeiras x Corinthians - 41.468 - Allianz Parque;
  • Atlético-MG x Flamengo - 38.873 - Arena MRV;
  • Fluminense x Internacional - 32.368 - Maracanã;

2026

  • Fluminense x Vasco - 48.794 - Maracanã;
  • Corinthians x Internacional - 45.126 - Neo Química Arena;
  • Remo x Santos - 43.658 - Mangueirão.

Maracanã, o palco dos grandes públicos

Assim como em 2025, o maior público das oitavas de final da Copa do Brasil voltou a ser registrado no Maracanã nesta edição de 2026. O estádio carioca, com capacidade para mais de 78 mil torcedores, mantém seu papel central na quebra de recordes do futebol brasileiro.

Em 2025, a partida entre Flamengo e Atlético-MG, com mais de 64 mil presentes, garantiu o maior público até a fase de oitavas. Posteriormente, o topo daquela edição ficou com a semifinal entre Fluminense e Vasco, que reuniu 67.560 torcedores. Além disso, os quatro maiores públicos de toda a Copa do Brasil de 2025 ocorreram no Maracanã:

continua após a publicidade
    1.
  1. Fluminense 1 x 0 Vasco - 67.560 - Semifinal;
    2. 2.
  2. Vasco 1 x 2 Corinthians - 67.111 - Final;
    3. 3.
  3. Vasco 2 x 1 Fluminense - 64.990 - Semifinal;
    4. 4.
  4. Flamengo 0 x 1 Atlético-MG - 64.681 - Oitavas.

Na atual edição de 2026, o Maracanã também detém o maior público do torneio até o momento, alcançado no clássico entre Fluminense e Vasco, com 48.794 torcedores.

Maracanã recebeu Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil
Maracanã recebeu Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Bruno Vaz / Lance!).

Remo bate próprio recorde de público no ano

O Estádio Olímpico do Pará, mais conhecido como Mangueirão, casa dos principais jogos do Remo, com capacidade para mais de 53 mil pessoas, registrou a maior presença de público do Leão Azul no ano. Mesmo com a derrota e eliminação diante do Santos na última terça-feira (5), 43.658 torcedores compareceram ao estádio.

continua após a publicidade

O número superou a antiga marca do clube na temporada de 2026, obtida contra o Palmeiras pela 15ª rodada do Brasileirão, quando 40.629 torcedores estiveram presentes. O público registrado nas oitavas da Copa do Brasil figura como o terceiro maior de toda a competição em 2026, ficando atrás apenas de Fluminense x Vasco e Corinthians x Internacional.

    1.
  1. Fluminense x Vasco - 48.794 - Maracanã;
    2. 2.
  2. Corinthians x Internacional - 45.126 - Neo Química Arena;
    3. 3.
  3. Remo x Santos - 43.658 - Mangueirão.
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Panini lança álbum oficial da Libertadores 2026.

Lance! Negócios

Panini lança álbum oficial da Libertadores 2026 com novo sistema de cards e foco no mata-mata

Há 7 minutos
Público durante a terceira rodada do VIVO Rio Pro em 20 de junho de 2026, em Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil.

Lance! Negócios

Etapa da WSL no Brasil movimenta R$ 188 milhões e bate recorde em Saquarema

Há 55 minutos
Camisa Corinthians

Corinthians

Corinthians deixa de faturar valor milionário com eliminação na Copa do Brasil

Há 4 horas
Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras bate R$ 30 milhões em premiações após classificação na Copa do Brasil

Há 1 dia
Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, olhando para frente e pensando

Corinthians

Copa do Brasil pode dar respiro financeiro ao Corinthians em meio a dívidas

Há 1 dia
Neymar Jr. durante o leilão do seu instituto, em São Paulo.

Lance! Negócios

Quantia arrecadada pelo leilão de Neymar iguala recorde; veja valor

Há 1 dia
Mais LANCE!
Abraçada com a psicóloga do Praia Clube, Adenízia ri e ergue o troféu da Superliga Feminina 2025/26; ao fundo, jogadoras festejam o título sob chuva de confetes

Superliga distribuirá maior premiação da história em 2026/27

Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid

Real Madrid alcança bilhão em vendas e aposta em reformulação de elenco

Vozinha em entrevista coletiva pelo Colo-Colo

Patrocinador do Corinthians negocia transmissão de torneio

Nova camisa do Athletico

Athletico-PR apresenta terceiro uniforme para a temporada 2026

Kerolin no lado esquerdo; Amanda Gutierres no centro; Isa Haas no lado direito.

Kerolin quebra recorde; veja maiores vendas de brasileiras no futebol feminino

Elenco do Santos na Vila Belmiro

Santos supera Flamengo e Corinthians e lidera ranking digital dos clubes nas redes

Leila Pereira durante homenagem ao técnico Abel Ferreira por ter alcançado neste ano o posto de treinador com mais títulos na história do Palmeiras.

Palmeiras fecha 1° semestre com déficit e aposta em títulos e vendas para balancear contas

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação

Troféu Copa Sul-Americana.

Oitavas da Sul-Americana estão definidas e garantem valor milionário aos clubes

Palestrantes no GAT Brasil 2026

Prediction markets e o futuro das apostas: especialistas analisam expansão e regulação

Juventus da Mooca comemorando o título do Paulistão A2

Times tradicionais voltam à elite estadual no primeiro ano de SAF

Mascote do Santos em partida do time na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos terá fan fest em dias de jogos na Vila Belmiro

Fanatics Fest reuniu amantes de cards colecionáveis na última semana de Copa do Mundo

Caros e desejados: conheça o mercado de cards colecionáveis