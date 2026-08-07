Oitavas da Copa do Brasil de 2026 registram queda de público em relação a 2025 Apesar do recuo no público acumulado, rodada decisiva bate marcas importantes em palcos como Maracanã, Neo Química Arena e Mangueirão.

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026 proporcionaram oito duelos entre 16 equipes em busca da classificação. Com confrontos eliminatórios, as partidas foram marcadas por disputas acirradas dentro de campo e pelo apoio dos torcedores nas arquibancadas. No entanto, em comparação com as oitavas de final de 2025, a atual fase registrou uma queda no público total.

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Ao todo, segundo levantamento do Lance!, 436.689 torcedores estiveram presentes nas 16 partidas disputadas em formato de ida e volta, gerando uma renda total de R$ 26.901.400 na edição de 2026. O número representa uma queda de quase 40 mil torcedores em relação à mesma fase do ano passado.

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2025 X 2026 PÚBLICO TOTAL 476.442,00 ﻿ 436.689,00 MÉDIA DE PÚBLICO 29.777,63 ﻿ 27.293,06 RENDA TOTAL R$ 30.524.963,00 ﻿ R$ 26.901.400,00

Queda de público foi maior nos jogos da ida

Os jogos de ida, disputados entre os dias 1º e 3 de agosto, marcaram a abertura das oitavas de final. Nos oito primeiros confrontos, 195.965 pessoas compareceram aos estádios, uma média de 24.495 torcedores por jogo, gerando uma renda de R$ 11.286.500.

Na comparação com a rodada de ida das oitavas de 2025, a redução é notória. No ano anterior, a ida somou 292.072 torcedores, com média de 36.509 pessoas, e arrecadou R$ 16.479.460. A diferença supera 96 mil torcedores a menos nos jogos de ida de 2026, além de a rodada de abertura de 2025 ter concentrado os três maiores públicos daquela fase.

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IDA 2025 X 2026 PÚBLICO TOTAL 292.072,00 195.965,00 MÉDIA DE PÚBLICO 36.509,00 24.495,63 RENDA TOTAL R$ 16.479.460,00 R$ 11.286.500,00

Flamengo foi responsável pelo maior público das partidas de ida nas oitavas de 2025

Um dos fatores que explicam o menor público nas atuais oitavas foi a ausência de um público de topo equivalente ao do ano anterior. Nenhuma partida de 2026, na ida ou na volta, atingiu os 64.681 torcedores registrados em Flamengo x Atlético-MG no Maracanã, duelo de ida que liderou o público das oitavas de 2025.

Eliminado na quinta fase da Copa do Brasil de 2026, o Flamengo não ficava fora das oitavas da competição desde 2016, quando caiu diante do Fortaleza.

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Maiores públicos das partidas de ida em 2026 e 2025

2025

1 . Flamengo x Atlético-MG - 64.681 - Maracanã; 2 . Corinthians x Palmeiras - 46.023 - Neo Química Arena 3 . São Paulo x Athletico-PR - 42.012 - Morumbis;

2026

1 . Palmeiras x Fortaleza - 38.888 - Nubank Parque; 2 . Atlético-MG x Juventude - 37.041 - Arena MRV; 3 . Vasco x Fluminense - 36.608 - Maracanã.

Jogos de volta superam oitavas de 2025

Por outro lado, as partidas de volta das oitavas de 2026 superaram o desempenho da edição anterior. No total, 240.724 torcedores marcaram presença nos duelos decisivos, gerando uma média de 30.090 pessoas por estádio e renda de R$ 15.614.900. O crescimento foi de mais de 56 mil torcedores na comparação com os jogos de volta de 2025.

VOLTA 2025 X 2026 PÚBLICO TOTAL 184.370,00 ﻿ 240.724,00 MÉDIA DE PÚBLICO 23.046,25 ﻿ 30.090,50 RENDA TOTAL R$ 14.045.503,00 ﻿ R$ 15.614.900,00

Nesse sentido, os maiores públicos das oitavas de 2026 se concentraram nos confrontos de volta. A rodada registrou o recorde do Fluminense na atual edição, a quebra de recorde do Remo no ano durante a eliminação para o Santos e a marca do terceiro maior público do Corinthians na temporada em sua arena.

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Maiores públicos das partidas de volta em 2026 e 2025

2025

Palmeiras x Corinthians - 41.468 - Allianz Parque;

Atlético-MG x Flamengo - 38.873 - Arena MRV;

Fluminense x Internacional - 32.368 - Maracanã;

2026

Fluminense x Vasco - 48.794 - Maracanã;

Corinthians x Internacional - 45.126 - Neo Química Arena;

Remo x Santos - 43.658 - Mangueirão.

Maracanã, o palco dos grandes públicos

Assim como em 2025, o maior público das oitavas de final da Copa do Brasil voltou a ser registrado no Maracanã nesta edição de 2026. O estádio carioca, com capacidade para mais de 78 mil torcedores, mantém seu papel central na quebra de recordes do futebol brasileiro.

Em 2025, a partida entre Flamengo e Atlético-MG, com mais de 64 mil presentes, garantiu o maior público até a fase de oitavas. Posteriormente, o topo daquela edição ficou com a semifinal entre Fluminense e Vasco, que reuniu 67.560 torcedores. Além disso, os quatro maiores públicos de toda a Copa do Brasil de 2025 ocorreram no Maracanã:

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1 . Fluminense 1 x 0 Vasco - 67.560 - Semifinal; 2 . Vasco 1 x 2 Corinthians - 67.111 - Final; 3 . Vasco 2 x 1 Fluminense - 64.990 - Semifinal; 4 . Flamengo 0 x 1 Atlético-MG - 64.681 - Oitavas.

Na atual edição de 2026, o Maracanã também detém o maior público do torneio até o momento, alcançado no clássico entre Fluminense e Vasco, com 48.794 torcedores.

Maracanã recebeu Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Bruno Vaz / Lance!).

Remo bate próprio recorde de público no ano

O Estádio Olímpico do Pará, mais conhecido como Mangueirão, casa dos principais jogos do Remo, com capacidade para mais de 53 mil pessoas, registrou a maior presença de público do Leão Azul no ano. Mesmo com a derrota e eliminação diante do Santos na última terça-feira (5), 43.658 torcedores compareceram ao estádio.

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O número superou a antiga marca do clube na temporada de 2026, obtida contra o Palmeiras pela 15ª rodada do Brasileirão, quando 40.629 torcedores estiveram presentes. O público registrado nas oitavas da Copa do Brasil figura como o terceiro maior de toda a competição em 2026, ficando atrás apenas de Fluminense x Vasco e Corinthians x Internacional.

1 . Fluminense x Vasco - 48.794 - Maracanã; 2 . Corinthians x Internacional - 45.126 - Neo Química Arena; 3 . Remo x Santos - 43.658 - Mangueirão.

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

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