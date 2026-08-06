Quartas de final da Copa do Brasil: veja os times classificados
Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Fortaleza, Atlético-MG, Santos, Vitória e Internacional avançaram às quartas de final
Os oito clubes classificados às quartas de final da Copa do Brasil de 2026 foram definidos nesta quinta-feira (6). Atlético-MG, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Vasco, Vitória e Internacional avançaram e agora aguardam o sorteio que definirá os confrontos da próxima fase.
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A CBF realizará o sorteio das quartas de final na próxima terça-feira (11), às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Sem divisão por potes, qualquer confronto poderá acontecer. Além dos duelos, também serão definidos os mandos de campo. As partidas das quartas estão previstas para os dias 26 de agosto e 3 de setembro, e cada classificado garantiu R$ 4 milhões em premiação.
Classificados às quartas de final
- Atlético-MG
- Santos
- Cruzeiro
- Grêmio
- Palmeiras
- Vasco
- Vitória
- Internacional
Como foram as classificações
Os dois primeiros classificados foram definidos na terça-feira (4). O Atlético-MG eliminou o Juventude ao vencer por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, após empate sem gols no jogo de ida. Já o Santos superou o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, e também avançou com vitória simples.
Na quarta-feira (5), mais quatro equipes confirmaram presença nas quartas. Maior campeão da competição, o Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2 a 0, no Mineirão, depois do empate sem gols no primeiro confronto. Os gols foram marcados por Matheus Henrique e Kaio Jorge.
O Grêmio derrotou o Mirassol por 1 a 0, na Arena do Grêmio. Como o duelo de ida terminou empatado por 1 a 1, o Tricolor Gaúcho garantiu a classificação e segue em busca do sexto título da Copa do Brasil.
Mesmo derrotado por 3 a 2 pelo Fortaleza, em Cuiabá, o Palmeiras confirmou a vaga graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida. Miritello, Rodriguinho e Lucas Emanoel marcaram para o Fortaleza, enquanto Flaco López e Murilo fizeram os gols palmeirenses.
No único clássico estadual das oitavas, o Vasco levou a melhor sobre o Fluminense ao vencer por 3 a 1, no Maracanã, após empate sem gols na ida. Brenner, duas vezes, e Puma Rodríguez marcaram para o Cruz-Maltino, enquanto Martinelli descontou para o Tricolor.
Vitória e Internacional completam a lista
As duas vagas restantes foram definidas nesta quinta-feira (6). No Barradão, o Vitória reverteu a desvantagem construída no primeiro jogo ao vencer o Athletico-PR por 4 a 0, garantindo a classificação no placar agregado por 4 a 2.
Na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Internacional por 2 a 1, mas o resultado não foi suficiente para reverter a vantagem construída pelo Colorado no jogo de ida. Após vencer por 2 a 0 em Porto Alegre, o Internacional avançou às quartas de final com 3 a 2 no placar agregado.
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