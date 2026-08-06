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Quartas de final da Copa do Brasil: veja os times classificados

Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Fortaleza, Atlético-MG, Santos, Vitória e Internacional avançaram às quartas de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 22:07
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Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)
Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)

Os oito clubes classificados às quartas de final da Copa do Brasil de 2026 foram definidos nesta quinta-feira (6). Atlético-MG, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Vasco, Vitória e Internacional avançaram e agora aguardam o sorteio que definirá os confrontos da próxima fase.

➡️ Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação

A CBF realizará o sorteio das quartas de final na próxima terça-feira (11), às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Sem divisão por potes, qualquer confronto poderá acontecer. Além dos duelos, também serão definidos os mandos de campo. As partidas das quartas estão previstas para os dias 26 de agosto e 3 de setembro, e cada classificado garantiu R$ 4 milhões em premiação.

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Classificados às quartas de final

  • Atlético-MG
  • Santos
  • Cruzeiro
  • Grêmio
  • Palmeiras
  • Vasco
  • Vitória
  • Internacional

Como foram as classificações

Os dois primeiros classificados foram definidos na terça-feira (4). O Atlético-MG eliminou o Juventude ao vencer por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, após empate sem gols no jogo de ida. Já o Santos superou o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, e também avançou com vitória simples.

Na quarta-feira (5), mais quatro equipes confirmaram presença nas quartas. Maior campeão da competição, o Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2 a 0, no Mineirão, depois do empate sem gols no primeiro confronto. Os gols foram marcados por Matheus Henrique e Kaio Jorge.

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CRUZEIRO X CHAPECOENSE - COPA DO BRASIL
O Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2 a 0 e avançou na Copa do Brasil (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O Grêmio derrotou o Mirassol por 1 a 0, na Arena do Grêmio. Como o duelo de ida terminou empatado por 1 a 1, o Tricolor Gaúcho garantiu a classificação e segue em busca do sexto título da Copa do Brasil.

Mesmo derrotado por 3 a 2 pelo Fortaleza, em Cuiabá, o Palmeiras confirmou a vaga graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida. Miritello, Rodriguinho e Lucas Emanoel marcaram para o Fortaleza, enquanto Flaco López e Murilo fizeram os gols palmeirenses.

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No único clássico estadual das oitavas, o Vasco levou a melhor sobre o Fluminense ao vencer por 3 a 1, no Maracanã, após empate sem gols na ida. Brenner, duas vezes, e Puma Rodríguez marcaram para o Cruz-Maltino, enquanto Martinelli descontou para o Tricolor.

Brenner comemora gol marcado contra o Fluminense
Brenner comemora gol marcado contra o Fluminense (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Vitória e Internacional completam a lista

As duas vagas restantes foram definidas nesta quinta-feira (6). No Barradão, o Vitória reverteu a desvantagem construída no primeiro jogo ao vencer o Athletico-PR por 4 a 0, garantindo a classificação no placar agregado por 4 a 2.

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Na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Internacional por 2 a 1, mas o resultado não foi suficiente para reverter a vantagem construída pelo Colorado no jogo de ida. Após vencer por 2 a 0 em Porto Alegre, o Internacional avançou às quartas de final com 3 a 2 no placar agregado.

Jogadores do Internacional comemoram gol marcado
Internacional avançou de fase na Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Internacional)

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